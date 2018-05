The Last of Us Part 2 confermato per l’E3 2018 | finalmente il gameplay?

Death Stranding - Ghost of Tsushima - Spider-Man e The Last of Us Part II saranno i protagonisti dell'E3 2018 di Sony : La conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment si terrà lunedì 11 giugno alle 6 p.m. (quindi alle 3 del mattino del 12 giugno in Italia). Il presidente di SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, lo ha confermato all'ultimo PlayStation Blogcast. Lo show sarà trasmesso in diretta su servizi come Twitch, YouTube e Facebook.Come riportato da Gematsu, la conferenza di quest'anno presenterà "una profonda immersione" in quattro titoli in uscita ...

Trapela scaletta PlayStation E3 2018 : Bloodborne 2 - The Last of Us 2 e molto altro : Sono stati svelati dei presunti dettagli della conferenza stampa di Sony PlayStation E3 2018, che sarà ovviamente incentrata su PS4. Un leak diffuso attraverso un cinguettio su Twitter avrebbe svelato così quella che potrebbe essere la presunta line-up della conferenza E3 di Sony. Per adesso non si conoscono ancora i dettagli ufficiali sulla data e sull’orario in cui si terrà, ma sembra nel corso dello show Sony svelerà nuovi titoli e rivelerà ...

Il creative director di Days Gone risponde a 157 domande : il paragone con The Last of Us - la finestra di lancio - il gameplay e molto altro : Days Gone continua a far parlare di sé grazie all'approfondito coverage proposto sulle pagine di Game Informer e dopo il video gameplay che ci mostra la prima ora di gioco eccoci di fronte a un classico format del portale: un'intervista fondata su un botta e risposta veloce e conciso che spesso rivela dettagli da non sottovalutare.Come riportato da VG247.com, il creative director, John Garvin, ha risposto a parecchie domande interessanti, a ...

Fox cancella le comedy Brooklyn Nine-Nine - The Last Man on Earth e The Mick : Hulu ne salverà una? : È arrivato il momento di fare piazza pulita e di liberarsi delle vecchie comedy per lasciare spazio a nuovi pilot? Fox cancella Brooklyn Nine-Nine, The Last Man on Earth e The Mick e il pubblico rimane interdetto dalle sue decisioni. Dopo la fine di The New Girl e la cancellazione di tre delle sue comedy, cosa resta alla rete se non nuovi progetti da sperimentare e sottoporre al pubblico? Proprio il pubblico in queste ore si è rintanato su ...

A Bologna arriva Star Wars The Last Brick : I mattoncini più famosi al mondo per raccontare il meglio di guerre stellari: un connubio esplosivo, due passioni capaci di unire intere generazioni, due mondi fantastici che fanno sognare ...

The Last of Us Part II : si procede col Motion Capture : The Last of Us Part II è sicuramente uno dei titoli più anticipati di questa generazione, si è inoltre creato molto hype da Parte dei fan anche se il titolo Naughty Dog è ancora lontano dalla pubblicazione. Grazie ad alcune immagini postate dagli addetti ai lavori sappiamo ora che il team è alle prese con la Parte riguardante il Motion Capture.Ashley Johnson (Ellie nel primo capitolo) ha postato una sua immagine con addosso la tuta per il Motion ...

Prosegue lo sviluppo di The Last of Us Part 2 - a che punto è il motion capture : The Last of Us - Part 2 è senza dubbio uno dei più attesi giochi di questa generazione, anche se sembra ancora piuttosto lontano dal lancio, ma i fan sella serie Naughty Dog saranno ovviamente entusiasti di sapere che lo sviluppo procede (a quanto pare) piuttosto bene. Come dimostrano alcune immagini caricate dagli attori che sono coinvolti nel progetto - e nell'interpretazione dei protagonisti - la fase di motion capture è in pieno ...

A sorpresa Matteo in 3ª fase porta You’re the first - The Last - my everything : video dal 1° serale : Matteo in 3ª fase porta Barry White e conquista la puntata andando a ribaltare tutti i pronostici. Il giovane concorrente ha iniziato la sua corsa verso la vittoria con Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli, brano che ha scelto per la seconda fase. Non sono mancate le critiche da parte di Rudy Zerbi, che lo ha trovato monotono è noioso, mentre Simona Ventura ne ha riconosciuto il valore sottolineando di come abbia scelto una canzone per ...

HUMOUR - OLICITY IS The WAY - 6x16 - Divorzio last minute. : La foto della vita!!!Buonasera miei piccoli boccioli di rosa tea!Sono in un ritardo spaventoso ma è Pasqua anche per me. Sì, lo so. Sono atea e anche blasfema ma Pasqua per me significa ninne e corallina anche se chi non è di Roma non può capire cosa significhi la colazione di Pasqua... Ma parliamo della puntata, vi va?E' tornata Nyssa... Io la amo rega'! Di tutte le cagne che hanno gravitato intorno ai gioielli di Oliver, lei è stata la più ...

The X-FILES - “Nothing Lasts Forever”. Recensione 10x09 : “Nothing Lasts Forever” è stata la penultima puntata di una stagione controversa in cui spesso la trama principale è stata sacrificata per concentrarsi su digressioni a volte riuscite, altre volte meno. Il merito di Carter è stato quello di avere come punto focale le tematiche attuali, che spesso ha avuto il coraggio di criticare. Anche questa puntata non è stata da meno. Al suo interno c’è stata la convivenza tra avvenimenti contemporanei ad ...

The Last of Us : Part 2 è in una fase avanzata dello sviluppo? : The Last of Us: Part 2 arriverà nel 2018? Sembrerebbe difficile, tuttavia sono emerse in rete interessanti notizie che rendono più chiara la situazione circa lo sviluppo dell'attesissima esclusiva PS4.Stando a quanto riportato da Gamepur, l'ultimo indizio, che potrebbe suggerire un'uscita del nuovo The Last of Us quest'anno, arriva da Troy Baker, l'attore dietro al personaggio di Joel, che ha confermato in una recente intervista di aver appena ...

Uscita The Last of Us 2 vicinissima? Intriganti indizi sul lavoro di Naugty Dog : La voglia di mettere le mani su The Last of Us 2 cresce sempre di più ad ogni giorno che passa, con l'attesa che ha raggiunto livelli epici per tutti i giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare il capostipite di questa fortunata e intrigante esperienza ludica. La curiosità è ovviamente quella inerente la presenza di Joel in questo nuovo capitolo della serie, con i dettagli in merito che sono stati centellinati dai ragazzi di Naughty ...

Neil Druckmann - creative director di The Last of Us - è stato promosso vice presidente di Naughty Dog : Neil Druckmann è stato promosso vice presidente di Naughty Dog, la notizia arriva da IGN.Druckmann era il creative director di The Last Of Us part 2 e continuerà ad esserlo, ma ora assume anche un nuovo ruolo all'interno dello studio, un ruolo decisamente di rilievo.La promozione, riporta il direttore dello studio sul blog di Naughty Dog, arriverebbe in riconoscimento del suo ruolo ampliato, contribuendo a decisioni critiche a livello dello ...