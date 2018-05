The Enemy Within | la nuova drama serie con Jennifer Carpenter

ilnotiziangolo

(Di domenica 13 maggio 2018) Theè pronta a dare un regalo ai fan di, conosciuta per il suo ruolo in Dexter come Debra Morgan. L’attrice sarà presente infatti nel nuovodella NBC che vedremo in tv il prossimo settembre. Thenon è il primo lavoro cheha affrontato in seguito alla fine di Dexter, dato che l’abbiamo ritrovata in Limitless. Peccato che poi la cancellazione di quest’ultimo non abbia permesso agli ammiratori di assistere ancora alle avventure del suo personaggio. Theprotagonista di uno spy thrilleravrà un ruolo centrale in Thedella NBC. La vedremo infatti nei panni di Erica Shepherd, una brillante ex agente della CIA che viene vista come la più grande traditrice della storia americana. Per questo è stata rinchiusa in una progione di massima sicurezza, ...