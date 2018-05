The Blacklist 6 confermato | la NBC dà l’okay alla sesta stagione

The Blacklist 5/ Anticipazioni dell'11 maggio 2018 : Liz affronta Red. Scoprirà la verità? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'11 maggio 2018, su Fox Crime. Liz non è disposta a tollerare altre bugie da Red. Collaborerà con il BLACKLISTer per incastrare Garvey?(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:26:00 GMT)

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 4 maggio 2018 : un caso del passato per Liz : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 4 maggio 2018, su Fox Crime. Liz deve affrontare un killer già affrontato in passato. Red incontro la Fulton. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:06:00 GMT)

The Blacklist 5×22 : Liz e Red - lo scontro in corsa nel finale di stagione : The Blacklist 5×22 trama e promo – L’ultimo episodio andrà in onda sulla NBC mercoledì, 16 maggio 2018, e si intitolerà “Sutton Ross (#17)“. Il finale di stagione ci svelerà finalmente la verità sulle ossa? Sembra proprio di sì, dato che la trama di The Blacklist 5×22 ruota proprio attorno a questo particolare. Si chiude il cerchio e la conclusione della serie Tv regalerà un po’ di giustizia anche a Liz. O ...

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 27 aprile 2018 : un attacco biochimico alla città : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 27 aprile 2018, su Fox Crime. Red scopre che una sua vecchia conoscenza potrebbe aver usato un virus patogeno per uccidere. (Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:48:00 GMT)

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 20 aprile 2018 : il nuovo piano di Liz : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 20 aprile 2018, su Fox Crime. Liz decide di iniziare una terapia con una psichiatra, manipolandola a proprio vantaggio. (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:39:00 GMT)

The Blacklist 5×21 : Samar rischia la vita! : The Blacklist 5×21 trama e promo – Il nuovo episodio della serie crime andrà in onda sulla CBS il prossimo mercoledì, 9 maggio 2018. “Lawrence Dean Devlin” non introdurrà solo un nuovo Blacklister, ma anche un pericolo diretto per Samar. La trama di The Blacklist 5×21 ci conferma infatti che sarà tutto nelle mani di Aram. Il compito del fidanzato sarà lottare contro le lancette che scorrono: la spada calerà sulla ...

The Blacklist 5×20 : Troppi segreti in gioco : The Blacklist 5×20 trama e promo – L’episodio andrà in onda il prossimo mercoledì, 2 maggio 2018, sulla NBC. Dal titolo “Nicholas T. Moore”, The Blacklist 5×20 continua a mettere Liz in piena lotta contro Red. In ballo c’è il famoso segreto che sta portando la protagonista a scoprire la verità sul Blacklister. Nella trama della puntata 5×19 abbiamo visto infatti che Liz è sempre più sospettosa nei ...

The Blacklist 5×18 : Una guerra senza confini (VIDEO) : The Blacklist 5×18 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv con James Spader e Megan Boone andrà in onda sulla NBC mercoledì, 11 aprile 2018. La trama di The Blacklist 5×18 rafforzerà ancora di più la divisione fra i due protagonisti che abbiamo già visto nella puntata 5×17: è arrivato il momento per Liz di prendere le distanze dal Blacklister e proseguire la sua personale missione. Di seguito le anticipazioni e il ...

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 6 aprile 2018 : Liz sta per scoprire la verità su Red? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 6 aprile 2018, su Fox Crime. Liz dovrà chiedere aiuto a Red per portare a termine il suo piano di vendetta. (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 08:59:00 GMT)

The Blacklist 5×19 : Una corsa per recuperare le ossa : The Blacklist 5×19 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda il prossimo 25 aprile 2018 sulla NBC. Il titolo di The Blacklist 5×19 è “Ian Garvey (#13): Conclusion” e questo non può che confermarci che siamo arrivati agli sgoccioli del piano di Liz. La trama conferma infatti che il gioco si farà pesante e che la protagonista dovrà confrontarsi con Red, uno spoiler che abbiamo approfondito in ...

The Blacklist 5×17 : Red fa rapire Aram? (VIDEO) : The Blacklist 5×17 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda il prossimo mercoledì, 4 aprile 2018. The Blacklist 5×17 si intitola “Anna-Gracia Duerte” e vedrà i nostri protagonisti impegnati ancora una volta sul fronte Ian Garvey. La task force lavorerà duramente al fianco di Red, in seguito ad un […] L'articolo The Blacklist 5×17: Red fa rapire Aram? (VIDEO) proviene da Il Notiziangolo.

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 30 marzo 2018 : un penny per Red : The Blacklist 5, Anticipazioni del 30 marzo 2018, su Fox Crime. Red viene derubato di una moneta rara legata ad un accordo governativo internazionale. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:21:00 GMT)

The Blacklist 5 : Red - Liz e un segreto scottante (SPOILER & NEWS) : The Blacklist 5 spoiler e news – Liz e Red continuano ad essere al centro dell’attenzione dei fan della serie Tv crime. The Blacklist 5 ci ha già svelato in precedenza alcuni dettagli sullo scontro in arrivo fra i due protagonisti, per via di interessi divergenti su Ian Garvey. La morte di Tom ha spinto […] L'articolo The Blacklist 5: Red, Liz e un segreto scottante (SPOILER & NEWS) proviene da Il Notiziangolo.

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 23 marzo 2018 : Red alla guida della task force contro un terrorista : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 23 marzo 2018, su Fox Crime. Un attacco al Paese mette in allarme i federali su una cellula terrorista. Liz fa la sua nuova mossa. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:53:00 GMT)