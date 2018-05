Terrorista a Parigi accoltella i passanti | morta una donna | 4 feriti Era ceceno

Parigi : Terrorista era nato in Cecenia : ANSA, - ROMA, 13 MAG - Il terrorista che ha accoltellato i passanti ieri sera a Parigi era nato in Cecenia nel 1997. Lo riferiscono fonti giudiziarie secondo quanto riportato da Le Figaro. I genitori ...

Parigi : morte e terrore - il Terrorista era nato in Cecenia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Attentato Parigi - il Terrorista è nato in Cecenia - 'Neutralizzato in nove minuti' : Secondo il racconto dei testimoni l'uomo aveva barba e capelli lunghi e indossava una tuta. Era arrivato nel quartiere dell'Opera-Quatre Septembre con la metropolitana e ha cominciato a ferire le ...

Attentato Parigi - il Terrorista armato di coltello nato in Cecenia : Attentato Parigi, il terrorista armato di coltello nato in Cecenia Attentato Parigi, il terrorista armato di coltello nato in Cecenia Continua a leggere L'articolo Attentato Parigi, il terrorista armato di coltello nato in Cecenia proviene da NewsGo.