Terrorismo | Gasparri | leggi speciali a livello internazionale

(Di domenica 13 maggio 2018) Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “Anche questa volta l’assassino islamico che ha colpito a Parigi era noto ai servizi di sicurezza. Azimov, questo sarebbe il suo nome, era stato schedato con la lettera ‘S’, cioè come soggetto potenzialmente pericoloso per la sicurezza dello Stato francese. Ogni volta è così. Uccidono e dopo pochi minuti si sa chi era l’assassino o quali erano i suoi precedenti. Sono tante le persone identificate che potrebbero uccidere all’angolo di qualsiasi strada europea, chiunque si trovi casualmente a passare. In Italia sconfiggemmo ilnegli anni Settanta e Ottanta varando ancheche, a questo punto, sono indispensabili aeuropeo e”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio.“Si tratta indubbiamente -aggiunge- di un impegnativo salto di qualità. Ma fino a ...