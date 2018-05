Terrorismo | De Poli | intensificare collaborazione intelligence

Blitz anti- Terrorismo a Napoli : catturato 'Zidane' - re dei documenti falsi : Custodiva centinaia di documenti , tra patenti, carte di identità, titoli di viaggio per stranieri, permessi di soggiorno per stranieri, codici fiscali e bolli fiscali che dovevano servire a costruire ...

Terrorismo - fermato migrante a Napoli : aveva giurato fedeltà a Isis | : Operazione anti Terrorismo in Campania: dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, proveniente dal Gambia, progettava un attentato con l'auto. aveva chiesto asilo politico, ma la pratica per la ...

Napoli - arrestato per Terrorismo 21enne gambiano : Aggiornamento ore 12:00 - In conferenza stampa il procuratore di Napoli Giovanni Melillo e il capo della Polizia Franco Gabrielli hanno spiegato che l'uomo arrestato fuori da una moschea di Licola si chiama Alagie Touray, ha 21 anni ed era sbarcato il 22 marzo 2017 a Messina con altri 600 migranti. Da un anno era ospitato nel centro di accoglienza di Pozzuoli e non aveva ancora ottenuto l'asilo politico per cui aveva fatto richiesta. Per lui ...