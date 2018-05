Terrore a Parigi | insegue e accoltella | morta una donna

Parigi : morte e Terrore - il terrorista era nato in Cecenia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Torna il Terrore a Parigi - uomo accoltella passanti poi viene ucciso dalla polizia : Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti in centro a Parigi, nella zona dell'Opéra, ed è stato ucciso dalla polizia. Oltre all'aggressore ci sarebbe...

Terrore a Parigi : accoltella passanti in centro - un morto e feriti. La polizia spara e uccide l'assalitore Video : È tornato il Terrore a Parigi, in pieno centro, a due passi dal teatro dell'Opera: un uomo, gridando «Allah akbar!» ha accoltellato i passanti di una via piena di gente al...

Terrore a Parigi : accoltella passanti in centro - un morto e 8 feriti. La polizia spara e uccide l'assalitore Video : Un uomo ha aggredito questa sera con un coltello i passanti in pieno centro di Parigi, nel secondo arrondissement. Secondo le prime notizie ci sarebbe un morto e almeno otto persone ferite, alcune in...