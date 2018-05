Terremoto Europa

huffingtonpost

(Di domenica 13 maggio 2018) Non basta mettersi in marcia in ordine sparso per difendere i valori dell'Unione Europea, sotto l'egida di Emmanuel Macron. Bisogna correre. Bisogna correre perché lo spettro che si aggira per l'stavolta si chiama nazionalismo e il governo che si va a comporre in Italia deve indurre ancora di più le forze europeiste a spingere sull'acceleratore della politica attiva in vista delle prossime elezioni comunitarie di maggio 2019.Non si conosce ancora la direzione che prenderà l'esecutivo Di Maio-Salvini su argomenti cruciali come l'immigrazione, il bilancio europeo, la stretta sui fondi condizionati al rispetto dello stato di diritto, la riforma dell'Eurozona, ma già sappiamo bene che nell'Ue avremo 18 mesi in salita.Per la prima volta cambierà l'assetto del Parlamento Europeo, che non sarà più diviso tra le due grandi famiglie ...