Terremoto Emilia-Romagna | 6 anni dopo riapre l’abbazia di Nonantola

Terremoto - scossa al confine tra Marche e Emilia : epicentro nella costa Pesarese - vicino Rimini e Riccione [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra Emilia Romagna e Toscana : paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna : paura anche in Toscana [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto - scossa di 3.3 tra Toscana ed Emilia : “Molta paura. Avvertita fino a Firenze” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata in provincia di Forlì alle 16.19 di oggi, giovedì 3 maggio: paura tra la popolazione, che ha avvertito il Terremoto fino a Imola e Firenze. Intanto, continua lo sciame sismico nelle Marche: l'ultimo movimento si è avuto a Pieve pochi minuti fa.Continua a leggere

Terremoto sulla dorsale appeninica tosco-emiliana. 'Avvertito da Forlì a Firenze' : Un Terremoto è stato registrato alle 16.19 sulla dorsale appenninica tra Emilia Romagna e Toscana. La magnitudo rilevata dall'Ingv è stata di 3.3 a profondità di cinque chilometri. L'epicentro a ...

Terremoto - paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto sulla dorsale appeninica tosco-emiliana. 'Avvertito da Forlì a Firenze' : Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 16.19 sulla dorsale appenninica tra Emilia Romagna e Toscana. La magnitudo rilevata dall'Ingv è stata di 3.3 a profondità di cinque chilometri. L'...

Terremoto - paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto oggi in Emilia Romagna/ INGV ultime scosse : Forlì-Cesena - sisma M 3.0 a Verghereto (23 aprile 2018) : Terremoto oggi in Emilia Romagna, 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Forlì-Cesena, sisma di magnitudo 3.0 a Verghereto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Terremoto Emilia-Romagna : scossa con epicentro a Verghereto (FC) [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 2 km sudest da Verghereto (FC) alle 07:07:12 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in Emilia : Gdf scopre frodi per oltre 2 milioni - 9 denunce - : I soggetti denunciati avrebbero ottenuto illecitamente i contributi per la ricostruzione dopo il sisma del 2012. Le truffe sarebbero state realizzate attraverso false dichiarazioni e false perizie da ...

Terremoto in Emilia : Gdf scopre frodi per oltre 2 milioni - 9 denunce : Terremoto in Emilia: Gdf scopre frodi per oltre 2 milioni, 9 denunce I soggetti denunciati avrebbero ottenuto illecitamente i contributi per la ricostruzione dopo il sisma del 2012. Le truffe sarebbero state realizzate attraverso false dichiarazioni e false perizie da parte di proprietari di immobili e ...

Terremoto OGGI IN EMILIA ROMAGNA/ Forlì Cesena INGV - scossa M 3.9. Trema pure Rieti (ore 9 : 35 - 6 marzo 2018) : TERREMOTO OGGI, 6 marzo 2018: scossa di magnitudo 2.5 in provincia di Rieti ad Accumoli. Nella notte una scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì-Cesena (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 3.9 in Emilia Romagna : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ieri sera in Emilia Romagna.