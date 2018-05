Terremoto Centro Italia | a Castelluccio di Norcia parte il piano demolizioni

Terremoto - scossa in Sicilia : epicentro in provincia di Catania - paura a Giarre e Acireale [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Terremoto - scossa al confine tra Marche e Emilia : epicentro nella costa Pesarese - vicino Rimini e Riccione [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : sisma senza precedenti per il nostro Paese : L’evento tellurico che ha colpito il Centro Italia nel 2016 ha “dimensioni senza precedenti per l’Italia. Non abbiamo mai avuto una sequenza di 3-4 episodi maggiori e di decine di migliaia di eventi sismici della gravita’ che abbiamo avuto qui a partire dal 24 agosto 2016. C’erano stati altri terremoti, anche nell’Appennino, non sono mancate catastrofi naturali. Qui la sfida vera è venuta dal prolungarsi e dal ...

Terremoto Centro Italia : Bolognola ha “solo voglia di ripartire” : Bolognola, uno dei paesi del Maceratese colpiti dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016, ha “solo voglia di ripartire“: lo ha dichiarato il sindaco Cristina Gentili durante l’inaugurazione dei nuovi uffici comunali. “Siamo un piccolo paese, un’identità forte che ama il territorio e vuole assolutamente rimanere. Un’identità – spiega il primo cittadino – che non va assolutamente ...

Terremoto Centro Italia : pronto “Accupoli” - il nuovo centro polifunzionale di Accumoli : Verrà inaugurato il 27 maggio il nuovo centro polifunzionale di Accumoli (Rieti), uno dei paesi più colpiti dal Terremoto del 2016. La struttura riciclabile e antisismica si chiama “Accupoli“, e sarà il nuovo centro di aggregazione destinato ad ospitare eventi e incontri per la collettività. E’ la prima struttura in Italia realizzata in legno compensato nelle parti portanti. La struttura è stata realizzata grazie ad una gara di ...

Terremoto di magnitudo 3.6 a Udine : epicentro a Bordano : Paura al Nord per una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 registrata dall'ingv a Bordano in provincia di Udine. Registrata ieri alle 23,48.

Terremoto - forte scossa in Friuli. Magnitudo 3.6 - epicentro a Bordano. Paura a Gemona : Il sisma avvertito distintamente anche nella zona Pordenonese. Non risultano danni a persone o cose. La scossa di Magnitudo 3.6 (sentita anche Tolmezzo, Codroipo e Tarvisio) arriva a pochi giorni dalle celebrazione del 42esimo anniversario del devastante Terremoto che 42 anni devastò tutta l'area, causando migliaia di morti.Continua a leggere

Scossa di Terremoto in Friuli : magnitudo 3.6 - epicentro a Bordano : Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.6, epicentro a Bordano Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.6, epicentro a Bordano Continua a leggere L'articolo Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.6, epicentro a Bordano proviene da NewsGo.

Terremoto - paura in Nord Italia : forte scossa in Friuli - epicentro nei pressi di Bordano vicino Tolmezzo [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto Centro Italia : CAS anche per chi vive in roulottes e in case mobili : A seguito delle numerose richieste giunte dagli Enti territoriali colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Centro Italia, riguardanti la sospensione dell’erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione ai cittadini che hanno posizionato roulottes, container e case mobili con ruote nei pressi degli immobili dichiarati inagibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto necessario porre la vicenda all’attenzione dell’Avvocatura ...

Terremoto Centro Italia : forte scossa ad Ascoli Piceno Video : Una scossa di Terremoto, di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno, alle 18:24 ora Italiana. Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipoCentro dell'evento sia stato individuato a circa 28 chilometri ...

Terremoto Centro Italia : forte scossa ad Ascoli Piceno : Una scossa di Terremoto, di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno, alle 18:24 (ora Italiana). Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipoCentro dell'evento sia stato individuato a circa 28 ...

Terremoto Centro Italia : scossa in provincia di Macerata [MAPPE e DATI] : 1/5 ...