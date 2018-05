Tennis | Roma | Sonego al secondo turno Forfait della Kvitova

Tennis - Roma tifa subito per Sonego. Giorgi e Baldi per il tabellone. Kvitova out! : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Gli Internazionali d'Italia partono al Foro Italico e il primo match del tabellone principale vede in campo un italiano: Lorenzo Sonego, numero 142 Atp, che si è ...

Tennis - Roma tifa subito per Sonego. Giorgi e Baldi per il tabellone : Nel tabellone femminile Camila Giorgi, numero 56 al mondo, che ieri ha vinto il derby con Deborah Chiesa per 6-2 6-3, se la vede oggi con la 24enne americana Danielle Rose Collins , 49 Wta, . Nel ...

Roberta Vinci dice addio al Tennis : "Roma ultima tappa" : "Mi ritiro: nessun ripensamento". Roberta Vinci conferma così la sua intenzione di lasciare il tennis dopo gli Internazionali d'Italia che resterà l'ultimo torneo della carriera...

Tennis - resa Knapp : "Mi ritiro". A Roma ok Delbonis - avanza Baldi : Mentre al Foro Italico siamo al dunque nelle qualificazioni per gli Internazionali d'Italia, arriva l'addio alla racchetta di una delle grandi azzurre degli ultimi anni. Karin Knapp si ferma qua. La ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : il sorteggio del tabellone

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. C’è ancora Thiem all’orizzonte! : Dando un’occhiata al tabellone degli Internazionali d’Italia, un brivido sarà corso lungo la schiena dello spagnolo Rafael Nadal: ancora una volta, come accaduto lo scorso anno al Foro Italico, e come successo oggi a Madrid, il maiorchino potrebbe incrociare sulla terra rossa capitolina l’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto in entrambe le circostanze citate. Lo scontro tra Nadal e Thiem non è raro sulla terra battuta: un ...

Tennis - Internazionali Roma : sorteggio duro per gli azzurri. Fognini-Monfils e Seppi-Pouille : Roma - sorteggio difficile per gli azzurri agli Internazionali d'Italia, che scattano sabato a Roma con le qualificazioni. Fabio Fognini, n. 19 della classifica mondiale, inizierà la sua avventura ...

A Roma Kevin Anderson for Africa - Tennis e solidarietà : Roma, 11 mag. , askanews, La Onlus tennis for Africa, con la collaborazione del Play Pisana, promuove l'evento benefico 'Kevin Anderson for Africa', iniziativa finalizzata alla promozione dei Corridoi ...

Internazionali Tennis Roma 2018 in tv : date - orari e programmazione Tv8 Video : Nel fine settimana inizieranno gli Internazionali di tennis a Roma, il torneo più importante a livello internazionale che si disputa in Italia. A re le date dell'edizione 2018, gli orari principali e dove vedere le partite del torneo maschile e femminile in diretta tv, con la speciale programmazione di Tv8. Mancano ormai soltanto pochi giorni all'evento più atteso dagli appassionati di tennis. Uno dei grandi favoriti per il successo finale è ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e una tradizione casalinga sfavorevole da sfatare : Nemo propheta in patria: lo sa bene Fabio Fognini, che a Roma non è mai riuscito a giungere in fondo agli Internazionali di Tennis. Ultima delusione lo scorso anno, quando, dopo aver compiuto l’impresa, eliminando lo scozzese Andy Murray, ha perso agli ottavi contro il tedesco Alexander Zverev, esploso proprio nel torneo capitolino, vinto poi in finale contro il serbo Novak Djokovic. Nel 2016 l’eliminazione al primo turno contro ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : date - orari e guida completa : Sulla terra rossa Romana si ritroveranno molti tra i più forti giocatori del mondo: dal n.1 della classifica Atp Rafa Nadal al vincitore dell'anno scorso, Alexander Zverev, passando per gli italiani ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti Nadal e Halep : Gli Internazionali d’Italia 2018 stanno ormai per cominciare ed il Foro Italico attende i migliori Tennisti del mondo. Dal 13 al 20 Maggio è atteso grandissimo spettacolo in quel di Roma, ma vediamo per i bookmakers quali sono i principali Favoriti per la vittoria finale. In campo maschile Rafal Nadal è ovviamente il favorito numero uno nelle quote vincente degli Internazionali di Roma. Il maiorchino è reduce dalle vittorie di Montecarlo, ...

