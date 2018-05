Tennis | Madrid si scalda | finalona Zverev-Thiem

Tennis - Finale Masters 1000 Madrid 2018 : Thiem-A.Zverev. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Cala il sipario sul torneo ATP Masters 1000 di Madrid: l’atto conclusivo del tabellone maschile metterà di fronte l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del seeding, ed il Next Gen tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2. Se da una parte abbiamo il giustiziere dell’iberico Rafael Nadal, dall’altra c’è il talento puro di un giovane che lo scorso anno esplose nel torneo di Roma.-- Oggi invece il primo ha eliminato il sudafricano Kevin ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : la finale sarà tra Dominic Thiem e Alexander Zverev : Saranno Dominic Thiem e Alexander Zverev a giocarsi la finale del Masters 1000 di Madrid. Senza storia le due semifinali, che hanno visto l’austriaco e il tedesco vincere in due set. Per Thiem si tratterà della seconda finale consecutiva a Madrid, ancora a caccia del primo titolo 1000 in carriera, per Zverev sarà la prima volta alla Caja Magica, avendo però già in tasca due titoli di questo livello. A senso unico la prima semifinale, con ...

Tennis - WTA Madrid : Petra Kvitova cala il tris. Bertens cede dopo una pazzesca battaglia : dopo una delle partite più entusiasmanti dell’anno Petra Kvitova vince la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid, sconfiggendo dopo quasi tre ore di gioco Kiki Bertens con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Si tratta del terzo titolo della carriera nella capitale spagnola per la ceca (24esimo della carriera), mentre l’olandese non riesce a vincere il suo primo Mandatory ma è stata protagonista di una settimana davvero pazzesca e che la ...

Tennis - Thiem-Anderson e Zverev-Shapovalov : semifinali da gustare a Madrid : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Siamo alle semifinali alla Caja Magica di Madrid. Al Mutua Madrid Open, quarto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro, l'austriaco ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati dei quarti di finale. Chi succederà a Rafael Nadal? : Con la grande sorpresa dell’eliminazione di Rafael Nadal, vanno in archivio i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: definite le semifinali, che domani vedranno opposti l’austriaco Dominic Thiem, carnefice dello spagnolo, ed il sudafricano Kevin Anderson. L’altra sfida sarà tra il canadese Denis Shapovalov ed il tedesco Alexander Zverev. Anderson ha superato in tre set il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di ...