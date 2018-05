Tennis | Finale Masters 1000 Madrid 2018 | Thiem-A Zverev Orario d’inizio e come vederla

MADRID OPEN 2018/ Diretta live finale Thiem Zverev : streaming video e tv - orario partita e risultato (Tennis) : MADRID OPEN 2018, Diretta live Thiem Zverev: streaming video e risultato, orario della partita. Sfida tra Next Gen: le nuove leve del tennis si contendono il titolo sulla terra rossa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 05:57:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : la finale sarà tra Dominic Thiem e Alexander Zverev : Saranno Dominic Thiem e Alexander Zverev a giocarsi la finale del Masters 1000 di Madrid. Senza storia le due semifinali, che hanno visto l’austriaco e il tedesco vincere in due set. Per Thiem si tratterà della seconda finale consecutiva a Madrid, ancora a caccia del primo titolo 1000 in carriera, per Zverev sarà la prima volta alla Caja Magica, avendo però già in tasca due titoli di questo livello. A senso unico la prima semifinale, con ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati dei quarti di finale. Chi succederà a Rafael Nadal? : Con la grande sorpresa dell’eliminazione di Rafael Nadal, vanno in archivio i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: definite le semifinali, che domani vedranno opposti l’austriaco Dominic Thiem, carnefice dello spagnolo, ed il sudafricano Kevin Anderson. L’altra sfida sarà tra il canadese Denis Shapovalov ed il tedesco Alexander Zverev. Anderson ha superato in tre set il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Petra Kvitova vince il derby ceco con Karolina Pliskova e va in finale : Petra Kvitova conquista la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid. La numero 10 del mondo ha sconfitto nel derby ceco Karolina Pliskova, numero 6 del ranking, in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Adesso Kvitova affronterà l’olandese Kiki Bertens, con la possibilità di vincere per la terza volta in carriera il torneo spagnolo. Pliskova parte subito con il break nel game di apertura e poi ha anche un palla per salire sul ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Kiki Bertens domina Caroline Garcia e vola in finale : E’ durata un’ora e sette minuti la prima semifinale del torneo WTA di Madrid. Kiki Bertens domina Caroline Garcia, numero 7 del mondo, con un doppio 6-2 e conquista la sua prima finale in carriera in un Premier Mandatory. Una prestazione davvero eccezionale quella dell’olandese, che si conferma specialista della terra rossa (semifinale al Roland Garros), che non ha lasciato assolutamente possibilità alla francese, che perde per ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di giovedì 10 maggio. Halep e Sharapova eliminate - Pliskova in semifinale : Una lunga giornata quella dei quarti di finale del WTA di Madrid. Sul rosso spagnolo le protagoniste odierne hanno dato grande spettacolo. Andiamo, dunque, ad analizzare i risultati. Prima match quello tra la francese Caroline Garcia (n.7 WTA) e la padrona di casa, n.25 del mondo, Carla Suarez Navarro. Le fatiche dei match precedenti si sono fatte sentire e la mobilità dell’iberica ne ha risentito. Alcuni colpi di pregevole fattura non ...

Tennis - Madrid Open : Sharapova ko - Bertens in semifinale : ROMA - Maria Sharapova è uscita di scena nei quarti di finale del Mutua Madrid Open , torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della ...