Tennis | dopo i sorteggi via agli Internazionali d' Italia

Tennis - WTA Madrid : Petra Kvitova cala il tris. Bertens cede dopo una pazzesca battaglia : dopo una delle partite più entusiasmanti dell’anno Petra Kvitova vince la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid, sconfiggendo dopo quasi tre ore di gioco Kiki Bertens con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Si tratta del terzo titolo della carriera nella capitale spagnola per la ceca (24esimo della carriera), mentre l’olandese non riesce a vincere il suo primo Mandatory ma è stata protagonista di una settimana davvero pazzesca e che la ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi si arrende a Laslo Djere dopo più di tre ore di partita : Il serbo Laslo Djere si conferma avversario ostico per Paolo Lorenzi. L’azzurro, non ancora al top della forma dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo per il periodo del cemento americano, è costretto ad arrendersi ai quarti di finale del torneo ATP di Istanbul (Turchia, terra rossa) per 6-7, 7-5, 7-6 dopo più di tre ore di partita. Il serbo vola in semifinale dove se la vedrà con il padrone di casa Malek Jaziri. Match davvero ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Lorenzo Sonego cede dopo una dura battaglia ad Aljaz Bedene : Si ferma ai quarti di finale, dopo una dura battaglia, la corsa di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Budapest. Sulla terra battuta magiara l’azzurro, qualificato, cede dopo due ore e 24 minuti di battaglia allo sloveno Aljaz Bedene, numero 5 del tabellone, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 2-6. Nel primo set nel game di apertura l’italiano non sfrutta tre break point consecutivi e si fa rimontare, poi nel terzo game non ...

Tennis - Novak Djokovic sarà allenato da Marian Vajda : grande ritorno al passato dopo gli addii di Stepanek e Agassi : Novak Djokovic ha comunicato che Marian Vajda sarà il suo nuovo allenatore. dopo aver annunciato la separazione da Radek Stepanek e Andre Agassi, l’ex numero 1 al mondo torna al passato e sarà dunque affiancato dal suo coach storico da cui si era separato nel maggio del 2017 dopo dieci anni di collaborazione. Il serbo, attualmente numero 13 del ranking ATP e reduce dalla terza operazione al polso destro, sta vivendo un momento travagliato ...

Tennis - Coppa Davis : Bolelli-Fognini ko - Francia avanti 2-1 dopo il doppio : GENOVA - L'Italia è di nuovo in svantaggio, stavolta per 2-1, contro la Francia dopo la seconda giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso sulla ...

Tennis - Novak Djokovic rompe con Radek Stepanek : altro addio dopo Andre Agassi : Novak Djokovic sta rivoluzionando il proprio staff tecnico. Il serbo, dopo l’eliminazione subita al primo turno del torneo di Miami, ha prima esonerato Andre Agassi e poi ha deciso di interrompere la collaborazione anche con Radek Stepanek. L’ex numero 1 al mondo era seguito proprio dai due allenatori ma non riusciva più ad avere il feeling giusto per potersi esprimere al meglio e sta faticando davvero molto a tornare ai massimi ...

Dopo calcio e F1 anche il Tennis. l'invasione degli e-sport continua : Da quest'anno lo Slam parigino, insieme con il suo sponsor storico BNP Paribas, ha deciso di aprire ufficialmente gli sport elettronici: in questi giorni, e fino a maggio, verranno organizzati tornei ...

Tennis : Deborah Chiesa - una crescita troppo lenta dopo la vittoria in Fed Cup : La vittoria in Fed Cup contro la Spagna aveva dato all’Italia non solo la possibilità di giocare i playoff per tornare nel World Group, ma anche la consapevolezza di aver trovato una giocatrice su cui provare a costruire il futuro. A Chieti si era messa in luce Deborah Chiesa, che aveva regalato la vittoria alla squadra azzurra con il successo al tiebreak del terzo set contro la spagnola Arrabuarrena. Un risultato che sembrava il preludio ...

Renzi gioca a Tennis dopo la sconfitta : Pochi giorni dopo la sconfitta del Pd, Luca Bertazzoni ha intercettato Matteo Renzi in un circolo sportivo, pronto per giocare a tennis. 16 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tennis - Indian Wells : dopo la maternità Serena Williams torna e vince : Indian Wells - Ritorno in grande stile per Serena Williams. La statunitense, ex regina del Tennis mondiale, ha sconfitto la kazaka Zarina Diyas al suo debutto nel 'BNP Paribas Open', primo torneo Wta ...

Tennis - Marion Bartoli giocherà a Monterrey : “Torno in campo dopo aver rischiato la vita” : Marion Bartoli tornerà a giocare dopo aver rischiato la vita a causa di una malattia che due anni fa le aveva distrutto il sistema immunitario. La francese era dimagrita arrivando a pesare 41kg contro i 70 del suo peso forma. La Tennista è rimasta aggrappata alla vita proprio grazie al Tennis come ha più volte dichiarato, ora è pronta per calcare nuovamente i campi e scrivere una pagina di storia. La 33enne ha ricevuto una wild card per ...

Tennis - Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Sarà a Indian Wells con Viktoria Azarenka : Serena Williams è pronta per tornare in campo! dopo il parto, la ex numero 1 aveva lasciato momentaneamente le scene rinunciando anche a partecipare ai recenti Australian Open perché non era ancora in forma. La voglia di giocare è però davvero tanta per la statunitense che, dopo la convocazione per i quarti di finale di Fed Cup (giocò il doppio), farà il suo ritorno a tutti gli effetti a Indian Wells. Serena affronterà Zarina Diyas al primo ...

