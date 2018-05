Tavolo M5S-Lega | «Possibile convergenza su premier terzo» Ma il nome ancora non c’è

Tavolo M5S-Lega : «Possibile convergenza su premier terzo» : Salvini e Di Maio hanno lasciato l’incontro che va avanti tra le rispettive delegazioni per definire il «contratto per il governo del cambiamento». Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi»...

In corso il Tavolo M5S-Lega : «Possibile convergenza su un premier terzo» : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...

In corso il Tavolo M5S-Lega - si allungano i tempi per il nome del premier : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...

Governo - esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del Tavolo per il nuovo esecutivo : “Speriamo di chiudere oggi” : Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i vari esponenti di Lega e Movimento 5 stelle impegnati nel tavolo tecnico per la formazione del nuovo Governo. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “Speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a ...

Governo - esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del Tavolo per il nuovo esecutivo : “Stiamo discutendo - speriamo di chiudere oggi” : Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i vari esponenti di Lega e Movimento 5 stelle impegnati nel tavolo tecnico per la formazione del nuovo Governo. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a ...

Riparte il Tavolo M5S-Lega - trattativa sul nome del premier : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...

13 negoziatori intorno a un Tavolo - una sola donna. Chi sono i delegati di Lega e M5S : In tredici intorno a un tavolo, quello dell'ufficio del gruppo regionale M5S, nella sede milanese del Pirellone. sono i deLegati di Lega e Movimento 5 Stelle, al lavoro per trovare la quadra sul "Contratto di governo per il cambiamento del Paese". Chi sono? Parlamentari, responsabili della comunicazione e assistenti. Tutti uomini con eccezione di una sola donna.Guardando la foto, sulla sinistra siedono i rappresentanti pentastellati. Ci sono, ...

M5S-Lega : l’accordo è lontano. Salvini irritato rischia di fare saltare il Tavolo : Il Presidente Sergio Mattarella ha spiegato a chiare lettere la strada da seguire. Nessuna “narrativa sovranista” contro l’Unione europea. Il Capo dello

**Governo : nodo Ilva su Tavolo M5S-Lega - tensione Di Maio-Salvini** : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale sull’Ilva, il caso dello stabilimento di Taranto irrompe nel faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, infatti, tra i due ci sarebbero state frizioni rispetto al ‘dossier’ che con ogni probabilità, e a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe ricadere ...

Tavolo Lega-M5s : ok flat tax e pensioni Primo accordo sul premier : sarà "terzo" : La prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega "sarà pronta entro tre giorni". Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax,riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrastoall'immigrazione clandestina, legittima difesa.

GOVERNO - ULTIME NOTIZIE - PRIMO Tavolo TECNICO M5S LEGA/ Travaglio : “Ma Berlusconi sarà davvero fuori?” : Di Maio e Salvini preparano la squadra di GOVERNO: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e LEGA? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ULTIME NOTIZIE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:17:00 GMT)

Governo ultime notizie - Tavolo M5S Lega/ Lavora su reddito di cittadinanza e flat tax - toto Premier : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:35:00 GMT)

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul Tavolo reddito - flat tax e conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

Governo : M5S - margini convergenza con Lega importanti - su Tavolo anche migranti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza, anche al di là delle aspettative”. Lo dicono Rocco Casalino, a capo della comunicazione M5S, e il deputato Alfonso Bonafede, lasciando il tavolo tecnico con la Lega, terminato ...