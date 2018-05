Tania Cagnotto | abbandonarsi nel blu | un anno fa l’ultimo tuffo

vanityfair

: RT @GuyTotti: TANIA CAGNOTTO IN POSA CON COLUI CHE HA ISPIRATO LA SUA CARRIERA DI TUFFATRICE. - BiancoRossi1979 : RT @GuyTotti: TANIA CAGNOTTO IN POSA CON COLUI CHE HA ISPIRATO LA SUA CARRIERA DI TUFFATRICE. - oscarvalle1984 : RT @GuyTotti: TANIA CAGNOTTO IN POSA CON COLUI CHE HA ISPIRATO LA SUA CARRIERA DI TUFFATRICE. - BHXG90 : RT @GuyTotti: TANIA CAGNOTTO IN POSA CON COLUI CHE HA ISPIRATO LA SUA CARRIERA DI TUFFATRICE. -

(Di domenica 13 maggio 2018) Di tuffi, nella sua lunga carriera, ne ha eseguiti a centinaia. Uno dopo l’altro, in una continua ricerca della perfezione stilistica. Poi, unfa,se ne è concessa uno «a bomba» per chiudere con un sorriso la sua vita da campionessa. Simbolicamente una rottura, una deviazione. È scesa dal trampolino, sul quale era cresciuta con i consigli di papà Giorgio, e ha iniziato a costruire una famiglia tutta sua. Come se quel giorno fosse entrata in acqua figlia, per poi riemergere mamma. LEGGI ANCHE: «Essere incinta, a metà tra il divino e la pazzia» Sì, perché nove mesi più tardi, il 23 gennaio 2018, è nata Maya, la sua prima figlia: «Un bellissimo salto nel vuoto, ma non come quelli che facevo in vasca: lì ero preparata, qui invece non sarà mai come te lo immagini». Ha partorito in acqua, ovviamente, con al fianco lo storico compagno Stefano Parolin, sposato ...