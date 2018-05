Taekwondo | Europei 2018 | bronzo sfavillante per Daniela Rotolo | rimpianti per Claudio

Taekwondo - Europei 2018 : Daniela Rotolo si ferma in semifinale - stupenda medaglia di bronzo : Daniela Rotolo ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Taekwondo in corso di svolgimento a Kazan (Russia). La corsa dell’azzurra, impegnata nella categoria -67kg, si è purtroppo fermata in semifinale contro la forte britannica Lauren Williams. La 20enne era stata letteralmente strepitosa in mattinata surclassando la svedese Elin Johansson (6-5) e l’azera Farida Azizova (3-2) guadagnandosi così l’ingresso tra ...

Taekwondo - Europei 2018 : arriva la seconda medaglia azzurra! Daniela Rotolo vola in semifinale nei -67 kg : L’Italia conquista la seconda medaglia agli Europei 2018 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Kazan (Russia). Nella terza giornata di gare Daniela Rotolo ha rispettato le grandi aspettative della vigilia e approda in semifinale nei -67 kg, dove affronterà la campionessa in carica, la britannica Lauren Williams. Il bronzo, in ogni caso, è già garantito. La 20enne azzurra ha aperto il proprio torneo direttamente al secondo turno, dove ha ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : Roberto Botta eliminato! L’Italia si aggrappa a Daniela Rotolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi combatteranno sul tatami altre quattro categorie di peso: -74 e -80 kg maschili e -62 e -67 kg femminili. L’Italia punterà in particolare su Daniela Rotolo nei -67 kg per conquistare la seconda medaglia di questa rassegna. L’azzurra ha infatti conquistato il bronzo nell’ultima edizione ed è cresciuta in modo esponenziale ...

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio fuori al secondo incontro. Tutti i risultati della seconda giornata : Oggi a Kazan (Russia) si è svolta la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo. Dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, non arrivano gioie per l’Italia nelle gare odierne. Infatti i due azzurri impegnati sul tatami, Simone Crescenzi e Simone Alessio, sono stati entrambi eliminati nel secondo incontro disputato. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate in questa giornata. Partiamo dai -68 kg ...

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio eliminati agli ottavi di finale : Dopo il bel bronzo di Vito Dell’Aquila nella giornata di apertura degli Europei 2018 di Taekwondo in corso di svolgimento a Kazan (Russia), oggi l’Italia non riesce a brillare e i due azzurri impegnati terminano la propria corsa nelle prime battute. C’è infatti stata poca gloria per Simone Crescenzi e Simone Alessio, entrambi eliminati agli ottavi di finale nelle categorie 63kg e 68kg. Simone Alessio, Campione d’Europa ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata - Crescenzi e Alessio subito eliminati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in altre quattro categorie di peso: -63 e -68 kg maschili e -53 e -57 kg femminili. L’Italia, dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, proverà a salire ancora sul podio e punterà in particolare su Simone Alessio nei -68 kg, campione europeo junior, che cercherà il grande ...

Taekwondo - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 11 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Due italiani in gara nella seconda giornata degli Europei 2018 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Kazan (Russia). Oggi, venerdì 11 maggio, salgono sul tatami gli atleti impegnati nella categorie maschili -63 kg e -67 kg e delle categorie femminili -53 kg e -57 kg, che andranno a caccia delle medaglie continentali per dare linfa al percorso che condurrà, al termine del biennio, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è partita a spron ...

Taekwondo - Europei 2018 : Vito Dell’Aquila splendido bronzo ma con rimpianti - buone le prove di Daniel Lo Pinto e Martina Corelli : La prima medaglia italiana agli Europei 2018 di Taekwondo reca la firma di Vito Dell’Aquila. Il giovane fuoriclasse azzurro ha conquistato il bronzo nella categoria -54 kg a Kazan (Russia), ma il metallo poteva essere persino più prezioso per l’enfant prodige del Bel Paese e i rimpianti per la finale sfumata di un soffio accompagnano una prestazione ugualmente da incorniciare. Dell’Aquila ha letteralmente spazzato via il serbo ...

Taekwondo - Europei 2018 : Vito Dell’Aquila - che beffa! Semifinale dominata - poi ammonizioni letali. E’ bronzo : Beffa atroce per l’Italia del Taekwondo agli Europei di Kazan (Russia). Vito Dell’Aquila, approdato con facilità disarmante in Semifinale nella categoria -54 kg (non olimpica), è stato sconfitto dallo spagnolo Adrian Vicente quando aveva il match in pugno. Dopo un avvio molto equilibrato, con i due contendenti in perfetta parità sul 10-10, il giovane talento pugliese, già medaglia di bronzo ai Mondiali 2017, ha letteralmente preso il ...

Taekwondo - Europei 2018 : Vito dell’Aquila è un TORNADO! Spazza via tutti - è in semifinale! Medaglia sicura! : Vito Dell’Aquila sfavillante nella prima giornata degli Europei 2018 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Kazan (Russia). L’azzurro ha confermato le speranze della vigilia, mettendo in mostra una superiorità schiacciante contro i suoi primi due avversari nella categoria -54 kg e regalandosi già una Medaglia certa. Dell’Aquila ha letteralmente demolito al primo turno il serbo Kuburovic, sconfitto con un prorompente 42-0 che ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - Vito Dell’Aquila già nei quarti! Subito out Flecca e Nicoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili. Una giornata Subito importante per l’Italia visto che troveremo in gara nei -54 kg Vito Dell’Aquila, punta azzurra per questa rassegna continentale. Il talento 17enne, dopo il bronzo iridato e gli ottimi risultati ...

