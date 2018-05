Superbike | Round Italia 2018 | Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica

Superbike - Round Imola 2018 : super sfida tra Ducati e Kawasaki nel feudo di Chaz Davies : Tutto pronto ad Imola per il quinto Round del Mondiale 2018 di superbike. Lungo i 4936 metri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie si sfideranno per regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito. Il Circus, dunque, si ritrova sul tracciato imolese, reduce dall’appuntamento olandese di Assen. Nell’Università del Motociclismo, Jonathan Rea si è “laureato quasi ...

Superbike - Round Olanda 2018 : Tom Sykes domina Gara-2 e precede Rea e van der Mark - quinto Davies - settimo Melandri : L’inglese Tom Sykes (Kawasaki) sfrutta la pole position e vince senza sforzi Gara-2 del Gran Premio di Olanda della Superbike nel “Tempio della velocità” di Assen. Il britannico, infatti, prende immediatamente il comando delle operazioni e, giro dopo giro, non ha lasciato scampo ai rivali, aumentando il suo vantaggio in maniera inesorabile e gestendo il finale della corsa senza alcun patema. Alle sue spalle il compagno di ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Assen. Perde terreno Melandri : Un primo ed un secondo posto ad Assen, quarto Round del Mondiale 2018 Superbike, lanciano sempre più in vetta Jonathan Rea mentre Marco Melandri e la Ducati perdono terreno. In ripresa Sykes, sul gradino più alto del podio in gara-2. Classifica Mondiale 2018 Superbike dopo IL Round DI ASSEN 1.Jonathan REA 139 KAWASAKI 2.CHAZ DAVIES 118 DUCATI 3.MARCO Melandri 106 DUCATI 4.MICHAEL VAN DER MARK 87 YAMAHA 5.XAVI ...

Superbike SBK 2018 - round Assen : orari oggi 21 aprile - diretta tv Mediaset e streaming - differita Eurosport : ... sarà ancora Mediaset la rete che trasmetterà tutta la stagione del Mondiale Superbike , WSBK, , in chiaro su in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2 e in live streaming sul sito sportMediaset.it e ...

Superbike - Round Olanda 2018 : risultato e classifica prove libere. Michael van der Mark chiude davanti a Melandri dopo le prime tre sessioni - quarto Rea : L’olandese Michael van der Mark (Yamaha) conclude con il miglior tempo le prime tre sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda della Superbike che si corre ad Assen. Il portacolori del team Pata Yamaha ha fatto segnare il record nella FP3 con il tempo di 1:35.156, lasciando Marco Melandri (Ducati) a 243 millesimi. Anche il ravennate è stato in grado di piazzare il suo miglior crono nel terzo ed ultimo turno di giornata, trascinando ...

Superbike - Round Olanda 2018 : Chaz Davies e Marco Melandri lanciano il guanto di sfida a Rea ad Assen : Ormai ci siamo. Il Grande Circus delle derivate di serie su due ruote è pronto per affrontare uno degli appuntamenti più attesi della stagione, quello dell’Università del Motociclismo. Sul mitico circuito di Assen (Olanda), i centauri del Mondiale 2018 Superbike si affronteranno nelle due manche in programma per regalare spettacolo e guadagnare punti in chiave iridata. Sarà ancora una volta sfida tra Kawasaki e Ducati ed in particolare tra ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Aragon. Terzo Marco Melandri : Jonathan Rea ha mantenuto la vetta della Classifica del Mondiale Superbike 2018 dopo il Round di Aragon, terza prova della stagione. Il pilota della Kawasaki ha trionfato in gara-1, mentre nella seconda manche si è arreso ad un super Chaz Davies, che ieri aveva invece chiuso al secondo posto. Marco Melandri, invece, ha portato a casa un quarto ed un Terzo posto, vedendo pertanto allontanarsi la vetta della Classifica, ora a -18. La Classifica ...

Superbike SBK 2018 - round Aragon : diretta gara oggi 15 aprile - streaming e replica : Gli appassionati delle due ruote potranno seguire l'evento in chiaro grazie alle reti di casa Mediaset, Italia 1 e Mediaset Italia 2 ma anche in live streaming grazie al sito Sport Mediaset e all'app ...

Superbike SBK 2018 - round Aragon : orari oggi 14 aprile - diretta tv Mediaset e streaming - differita : Ecco dove poter seguire il nuovo GP di Superbike in tv e streaming e quali saranno gli orari di oggi, sabato 14 aprile 2018. Superbike 2018, round Aragon: 14 aprile, orari gara Per il sesto anno ...

Superbike - Round Aragon 2018 : è già lo spartiacque della lotta tra Ducati e Kawasaki : “Questa potrebbe essere la fase più delicata del campionato“. A dirlo è stato Jonathan Rea, che meglio non poteva fotografare l’avvio del Mondiale Superbike 2018. Il prossimo appuntamento, quello di Aragon, rischia di essere già uno spartiacque fondamentale nella lotta tra Kawasaki e Ducati. È un Mondiale equilibrato, e non solo per la decisione di ridurre la potenza dei motori ed evitare un altro dominio della Kawasaki. A ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...