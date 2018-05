Superbike Imola 2018 | orari diretta tv e streaming | dove vedere la gara

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv gara-2 Gp Italia Imola : Davies favorito - 13 maggio - : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 del Gp Italia a Imola: cronaca e vincitore , oggi 13 maggio, .

Superbike a Imola - tira aria di MotoGp. Appare Dovizioso in veste di tifoso : «Mi fa piacere venire a Imola, qui sono di casa " ammette il 32enne romagnolo ai microfoni di Sport Mediaset ". Arrivo in moto, in uno dei pochi momenti che la uso in strada. E mi fa piacere esserci ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : a che ora inizia gara-2? Il programma e come vederla gratis e in chiaro

Superbike - GP Italia Imola 2018 : a che ora inizia gara-2? Il programma e come vederla gratis e in chiaro : Dopo la vittoria di ieri in gara 1, oggi il britannico Jonathan Rea tenterà la doppietta nel round Italiano del Mondiale Superbike che si corre da venerdì all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Nel programma odierno il warm up, alle 9.35, classico preludio alla disputa di gara 2, prevista per le 13.00. Marco Melandri ieri ha centrato il gradino più basso del podio, ma oggi vorrà provare a dare ancor più filo da torcere alle due Kawasaki ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea domina la scena - Melandri chiude terzo davanti a Davies : E’ Jonathan Rea il vincitore di gara-1 del GP d’Italia, ad Imola, quinta prova del Mondiale 2018 di Superbike. Sul tracciato del Santerno il leader del campionato, tre volte iridato, ha dominato la scena fin dal via, imponendo un ritmo inarrivabile a tutti. In sella alla sua Kawasaki, Rea ha preceduto il compagno di squadra Tom Sykes di 3″755 e Marco Melandri, sulla Ducati, di 6″906. In quarta posizione l’altro ...

Superbike Imola - ancora Rea in pole! Melandri è 4° : Imola - ancora Johnny Rea. Con un giro perfetto in qualifica il pilota Kawasaki ha centrato la pole sul circuito di Imola, con un pazzesco 1:45.797. Seconda l'altra Kawasaki di Tom Sykes, a 3 decimi ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : superpole a Jonathan Rea su Tom Sykes - che doppietta per la Kawasaki! : Gongola la Kawasaki nella superpole di Imola del Mondiale Superbike, quinto round del calendario 2018: a stampare il tempo più veloce è stato il nordirlandese Jonathan Rea, che ha battuto il compagno di team, l’altro britannico Tom Sykes. Completa la prima fila la Ducati di un terzo britannico, Chaz Davies, che manda in seconda fila il nostro Marco Melandri, quarto. Rea è stato l’unico a scendere sotto il tempo di 1’46”, ...

