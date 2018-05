Stupro Firenze | una delle studentesse | “Piango per questa vittoria Giusto licenziarli

ilfattoquotidiano

: Stupro Firenze, “licenziati” i carabinieri sotto accusa per aver violentato le due studentesse americane - fattoquotidiano : Stupro Firenze, “licenziati” i carabinieri sotto accusa per aver violentato le due studentesse americane - SkyTG24 : Destituiti i carabinieri di Firenze accusati di violenza sessuale - ilpost : I due carabinieri accusati di aver stuprato le due ragazze americane a Firenze sono stati licenziati -

(Di domenica 13 maggio 2018) “Crying for this small win”. Piange per “piccola” unadueamericane che accusano dii carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa. La piccola, come la chiama lei, è il “licenziamento” dei due militari, destituiti dal ministero della Difesa su proposta dell’Arma al termine dell’indagine disciplinare aperta dopo la denuncia della scorsa estate. Intervistata da La Repubblica, la ragazza 21enne parla di una “che non è solo per me, ma per tutte le donne le cui voci contano, e che hanno il diritto di sentirsi al sicuro non solo in paesi stranieri ma anche tra i rappresentanti onesti della legge”. Un “provvedimento meritato”, dice la studentessa poche ore dopo l’intervento dell’avvocato che difende Camuffo, certo che il processo penale accerterà “che ...