Stuprata dopo le nozze combinate | uccide il marito | condannata a morte

FIGLIO DI MADRE Stuprata/ Si incontrano dopo trent'anni : grazie per non avermi abortito : Sebbene rimasta incinta dopo essere stata STUPRATA, una donna argentina ha messo lo stesso alla luce il FIGLIO per darlo in adozione. Ecco la loro storia(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:37:00 GMT)

India - 16enne Stuprata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori dopo la condanna : India,16enne stuprata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori dopo la condanna condannati a pagare una multa di 625 euro, i quattro sono andati a casa della vittima, hanno malmenato i genitori e poi le hanno dato fuoco Continua a leggere

Orrore al matrimonio : Stuprata durante la festa. “È stato un parente”. Invitati sotto choc dopo aver saputo chi era la povera vittima : Ennesimo episodio di violenza su minorenni che ha sconvolto l’India, suscitando un’ondata di indignazione ed una vera e propria rivolta sociale su scala nazionale. La notizia è stata portata alla luce dall’agenzia di stampa Pti ed è accaduta nel distretto di Kabirdham, nello stato di Chhattisgarh, dove la polizia ha arrestato l’autore del crimine, un giovane di 25 anni, parente dello sposo. Una bambina di undici ...

Asifa - Stuprata dal branco e uccisa a 8 anni : dopo l'orrore scoppia la rabbia sui social : Gli sviluppi del brutale stupro di gruppo e dell'uccisione di Asifa Bano, una bambina di otto anni, nello Stato di Jammu e Kashmir stanno generando sgomento e forti proteste attraverso i social...

Stuprata da 9 uomini nella stessa notte. La 14enne : “Il giorno dopo ero a scuola come se nulla fosse” : A parlare è una delle mille bambine (la più piccola aveva undici anni) vittime delle vasta rete di violenze e stupri di gruppo scoperta qualche settimana fa in Regno Unito. La 14enne ha raccontato anche di aver abortito e subito dopo essere stata abusata.Continua a leggere

Milano - Stuprata dopo la rapina davanti al fidanzato - fermato un 25enne : Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L'uomo, residente in...

