Storie dal manicomio prima della legge Basaglia

Reggionarra 2018 - presentata la 13edizione della 'Città delle Storie'. A Reggio Emilia dal 18 al 20 maggio : Il progetto Reggio Emilia Città senza Barriere, compagno di viaggio importante, propone gli spettacoli Dora e il Gentilorco e Siamo senza titolo. Narrazioni senza titolo, con il cuore favorendo l'...

Motor1Talk : Storie dal mondo dell’automobile : Tra le novità della seconda edizione dei Motor1Days, in programma presso l’Autodromo di Modena il 12 e 13 maggio, ci sono anche i Motor1Talk...

I brand e le ‘Storie’ : ecco come cambia la comunicazione aziendale : Nell’era “iper-tecnologica” che domina e condiziona lo scenario contemporaneo e in cui le parole d’ordine non possono che essere “comunicazione globale”, “connessione”, “alfabetizzazione digitale”, “rivoluzione 2.0”, la frammentarietà dell’attenzione degli utenti è, paradossalmente, il dato più evidente. Troppi dati, troppe e diverse le proposte di contenuti nuovi: bingewatching, ...

Storie dalla Resistenza : Jole Mancini - la staffetta prigioniera a Via Tasso per amore : ROMA - 'Ernesto è a Regina Coeli'. Cinque parole, sempre le stesse, che Jole Mancini ripetè per giorni ai nazisti che la interrogavano per sapere dove fosse finito il marito partigiano, Ernesto ...

Ciclismo : Banca Mediolanum presenta libro fotografico #StorieDalGiro : Milano, 19 apr. (AdnKronos) - All’Innovation Design District, Banca Mediolanum presenta in anteprima il libro fotografico #StorieDalGiro, edito da Mondadori-Electa. Nato come progetto digitale nel 2014 per raccontare le storie di persone incontrate e fotografate lungo le strade del Giro d’Italia, #S

“Era a casa sua”. Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : beccato! Il corteggiatore di Sara Affi Fella è stato tradito dalle sue stesse Instagram Stories. Fan divisi : Un sabato sera decisamente alternativo quello di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne. I fan più attenti hanno subito notato che il corteggiatore di Sara Affi Fella ha condiviso delle Storie su Instagram a casa di una persona molto, molato particolare. Dai dettagli, infatti, Lorenzo ha fatto notare di essere in compagnia di alcuni suoi amici e di Giulia Provvedi, la sorella di Silvia, fidanzata di Corona. Sì, Lorenzo era a casa di Fabrizio ...

Come usare la modalità Ritratto nelle Storie di Instagram : Scattare immagini con l'effetto sfocato non è certo una novità nel mondo degli smartphone. Sono almeno un paio di anni che i produttori l'hanno introdotta, grazie all'utilizzo della doppia fotocamera ...

Dal 9 all’11 aprile si terrà “Storie di luoghi della Memoria” : Prosegue il Progetto della Memoria promosso da Roma Capitale. Dal 9 all’11 aprile si svolgerà ‘Storie di luoghi della Memoria:

Rai 3 - Sabrina Ferilli condurrà Storie del Genere dal 19 aprile (promo) : Sabrina Ferilli torna a fare la conduttrice televisiva. Dopo le esperienze di Contratto su Agon Channel e di House Party su Canale 5, l'attrice romana approda nella seconda serata di Rai 3 con Storie del Genere. Si tratta di un nuovo docu-reality nel quale verranno raccontate dieci Storie di persone transessuali, uomini o donne nate nel corpo sbagliato, e le difficoltà del loro percorso verso la rinascita. Sarà insomma un viaggio alla ...

Dal caporalato alla libertà : Storie di ribellione e riscatto nelle campagne italiane : ... oltre ad avere al suo interno la Cittadella dell'altra economia dedicata all'artigianato. In quei capannoni arrivano prodotti che seguono la stessa filosofia delle realtà citate finora, utili a ...

C'è posta per te/ Le Storie : Giacomo la "fuga" dallo studio... : Le storie dell'ultima puntata di C'è posta Per Te. Maria De Filippi saluta il suo pubblico con le grandi emozioni dei suoi personaggi e dei suoi ospiti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Atlantide – Storie di uomini e di mondi dal 21 marzo su La 7 : Ritorna in tv una nuova edizione di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, il programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori su La7: le anticipazioni Tutto pronto per il nuovo ciclo di puntate di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, il programma condotto da Andrea Purgatori su La7. La nuova edizione prevede una puntata speciale interamente dedicata alla figura di Che Guevara, il medico rivoluzionario ...