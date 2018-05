Stipendi | in 9 anni aumentati di soli 72 euro

Doppio Stipendio per 17 anni - scoperto ex dipendente pubblico : Roma, 9 mag. , askanews, Nell'ambito dell'attività di servizio volta al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, i Finanzieri del Comando ...

Poveri statali : in 8 anni l'inflazione ha divorato gli Stipendi. "Aumenti ridicoli - siamo lavoratori di serie B" : Altro che Checco Zalone. La vita (e soprattutto gli stipendi) dei dipendendi statali sono tutt'altro che un Paradiso. Anzi "Quo Vadis" lo dicono terrorizzati migliaia di Poveri, quasi...

Mutuo - servono 18 anni di Stipendio per ripagare il finanziamento : L'intervento prolungato della Bce di Mario Draghi che ha compresso i tassi d'interesse ha generato un periodo estremamente vantaggioso per chi ha voluto comprare casa facendo ricorso al prestito della ...

Scuola - amministrativi abbandonati : da anni senza prospettive di carriera e Stipendi adeguati : Sono dipendenti invisibili, che lavorano nell'oscurità e si prendono responsabilità enormi in cambio di una diaria annuale risibile : hanno cominciato a coprire posti vacanti dinanzi alla possibilità ...

Ryanair assume in tutta Italia : "Contratto di 2 anni e Stipendio competitivo" : Ryanair ha dato il via alla nuova campagna di reclutamento per assumere personale. La compagnia aerea ha organizzato in tutta Italia una serie di giornate di recruiting per selezionare i futuri...

Un postino di Torino non ha consegnato la posta per tre anni perché "lo Stipendio era basso" : Lo stipendio era troppo basso, così per tre anni un corriere non ha consegnato la posta. L'uomo, un 33enne della provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri, che hanno trovato 400 chili di lettere nel suo appartamento.L'uomo era stato fermato nei giorni scorsi a Santena alla guida della sua macchina durante un controllo stradale. In tasca nascondeva un coltello a serramanico lungo 20 centimetri. Sul sedile posteriore ...

Nel 69% delle grandi compagnie videoludiche britanniche la disparità di Stipendi tra uomini e donne è molto evidente : Il Gender Pay Gap database è una sorta di registro che chiede alle grandi compagnie del Regno Unito di dichiarare la differenza di salario tra gli impiegati. Si tratta di un'informazione ormai obbligatoria per ogni business che può contare su un minimo di 250 impiegati e molte compagnie videoludiche hanno ufficialmente inserito i propri dati per non incorrere in alcuna sanzione.Games Industry ha prontamente iniziato ad analizzare i numeri ...

Scuola - nuove tabelle Stipendiali penalizzano neo assunti e chi ha più di 27 anni servizio : Con l' accordo sottoscritto da Flc-Cgil, Cisl e Uil, lo scorso 9 febbraio all'Aran , è stato ratificato l'annullamento del primo gradone stipendiale , 3-8 anni, per chi è stato assunto a partire del ...

Disoccupazione 2017 all’11 - 2% : il minimo da quattro anni Ma non crescono gli Stipendi : Non crescono le retribuzioni. Ma aumenta dello 0,2% il numero dei posti vacanti, le posizioni per cui non si trovano candidati con le competenze giuste

Casa : meno anni Stipendio per acquisto : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Nella maggior parte delle città italiane negli ultimi due anni sono diminuite nettamente le annualità di stipendio necessarie per acquistare una Casa: a Roma per esempio dalle 8,...