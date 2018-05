Stash dei The Kolors rivela | ecco cosa abbiamo fatto per entrare ad Amici

Anche Stash dei The Kolors tra gli ospiti di J-Ax e Fedex a San Siro il 1° giugno : Stash dei The Kolors si aggiunge all'elenco degli ospiti di J-Ax e Fedex a San Siro, per il concerto de La Finale in programma il prossimo 1 giugno. Il cantante del gruppo dei The Kolors fa parte del nuovo gruppo di ospiti annunciato nelle scorse ore insieme a Sergio Sylvestre, Grido ed Il Cile. I quattro ospiti annunciati sul palco del duo rap di Newtopia si aggiungono ai colleghi della musica italiana comunicati negli scorsi giorni. Il ...

Anna Tatangelo e Stash insieme? La verità del leader dei The Kolors : “Io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme”: con queste parole Stash (QUI chi è) smentisce attraverso una Instagram Story ripresa anche dalla cantante di Sora il gossip secondo cui i due sarebbero stati avvistati insieme in un locale di Milano dove si può godere di musica dal vivo. Inutile dirlo, in men che non si dica la presunta notizia è rimbalzata di sito in sito e già si parlava di nuova coppia nel ...

Stash dei The Kolors in ospedale - il messaggio ai fan aspettando il nuovo singolo : Stash dei The Kolors in ospedale. Nella serata di sabato 21 aprile, mentre su Canale 5 andava in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il cantante della band emersa proprio grazie al talent show Mediaset scriveva un lungo post sui social, da un letto di ospedale. Stash dei The Kolors in ospedale racconta personalmente ai fan il motivo del suo ricovero. Non c'è da avere pausa, le condizioni di salute di Stash ...

