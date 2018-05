Spazio | il fatturato della Space Economy a 350 miliardi di dollari | Bocconi apre un Lab

meteoweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Ad oggi, il, economia che si genera dalle attività spaziali, è aumentato “a livello globale a 350di, di cui il 70% è trainato dai crescenti servizi dallo, mentre il restante 30% è rappresentato dalla manifattura“, ma “questa consistente fetta di mercato, in costante sviluppo, è ancora poco analizzata“: lo spiega all’AdnKronos l’economista Andrea Sommariva in riferimento agli scenariche andrà ad analizzare il nuovo See Labdi cui è alla guida. See Lab, che sarà presentato ufficialmente a giugno, “al momento è strutturato come un think tank e stiamo costruendo una piattaforma basata su Sda, che ha grossa competenza in economia, e con diverse istituzioni nazionali che portano all’interno del lab competenze tecniche sulle attività spaziali“. ...