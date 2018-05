Spagna | tutti i leader partiranno con le soft

F1 tv - GP Spagna 2018 : come vedere la gara in diretta - differita e replica. Il programma e tutti gli orari : Il programma e tutti gli orari La gara scatterà alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 HD , con la possibilità di assistere al GP anche in streaming su Sky Go . ...

F1 tv - GP Spagna 2018 : come vedere la gara in diretta - differita e replica. Il programma e tutti gli orari : A Barcellona è caccia a Lewis Hamilton. Il britannico è tornato in pole position, precedendo di pochissimo il compagno di squadra Valtteri Bottas. La Mercedes sembra aver risolto i suoi problemi ed è la netta favorita per la gara del GP di Spagna. Ad impressionare è stato soprattutto il rendimento con la gomma rossa, da sempre tallone d’Achille delle Frecce d’Argento. Il contrario della Ferrari, che invece ha ottenuto la seconda fila ...

Valtteri Bottas - GP Spagna 2018 : “Siamo tutti molto vicini. Vedremo domani : l’obiettivo è fare doppietta” : Valtteri Bottas partirà dalla prima fila domani, nel GP di Spagna. Al finlandese non è bastata un gran giro, perché sono stati solo 40 i millesimi che lo hanno separato dalla pole position del compagno di squadra Lewis Hamilton. Bottas ha espresso il suo rammarico al termine delle qualifiche. “Siamo tutti molto vicini, è stato così durante tutto il weekend“. “In ogni caso mi sono divertito“, ha proseguito il pilota della ...

Gp di Spagna - Hamilton più veloce di tutti nelle terze libere : Lewis Hamilton si conferma il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Spagna sul circuito di Montmelò. Il campione del mondo in carica, su Mercedes, ha girato in 1'17'281, alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0'013. Subito dietro le Ferrari di Sebastian Vettel, +0'269, e Kimi Raikkonen, +0'300. ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel risponde! : Lewis Hamilton ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018. Il Campione del Mondo ha firmato un notevole 1:17.281 con il quale precede il compagno di squadra Valtteri Bottas per 13 millesimi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno risposto presente e sono ad appena tre decimi: le Ferrari hanno dato un segnale importante in vista delle qualifiche, si preannuncia una grande battaglia con ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Valtteri Bottas in testa - Vettel risponde a Hamilton : Sebastian Vettel è infatti a un solo decimo di distacco dal Campione del Mondo , 1:18.997 contro 1:19.098, , mentre Kimi Raikkonen è quinto , 1:19.499, . Quarta piazza per Max Verstappen , 1:19.187, ...

Formula 1 - GP Spagna. Tutti i segreti della sospensione Ferrari : Gli elementi visibili della sospensione di una F1, sia essa anteriore o posteriore, sono sempre i triangoli che connettono le ruote al telaio e i tiranti o puntoni che trasferiscono il movimento ...

Formula 1 2018 - GP Spagna. La Ferrari è un riferimento per tutti : Ferrari davanti, Mercedes insegue ma non sono attesi sviluppi La Ferrari è la monoposto che in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere la vettura migliore scalzando, dopo diverse stagioni, ...

Jorge Lorenzo - GP Spagna 2018 : “Incidente? Una sfortuna per tutti - mi dispiace per Dovizioso. Ho guidato bene - vinceremo” : Jorge Lorenzo è stato uno dei protagonisti dell’incidente che ha caratterizzato il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scontrato con Dani Pedrosa e la carambola ha poi coinvolto anche il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’iberico ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non voglio parlare dell’incidente, è stato un’autentica malasorte per ...

VIDEO Moto3 - cadono tutti nel GP di Spagna! Canet butta giù Bastianini - Martin e Arbolino! : Il GP di Spagna di Moto3 è stato vinto dal tedesco Philipp Oettl ma a caratterizzare la gara è stata una caduta avvenuta a quattro giri dalla fine. Lo spagnolo Aron Canet, nel tentativo di superare il connazionale Jorge Martin per la quarta posizione, ha perso l’anteriore e quindi il controllo della sua moto. Il pilota del team Estrella Galicia 0,0 è quindi finito contro il leader del Mondiale (ora superato in classifica da Marco ...

MotoGp Spagna : Marquez davanti a tutti nel warmp up - Rossi 13° : JEREZ DE LA FRONTERA - Warm up nel segno delle Honda, così come le qualifiche e le prove libere. Il più veloce di tutti è stato Marc Marquez con 1'38''687. In spolvero anche Andrea Iannone con il ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Cal Crutchlow sorprende tutti e le Honda fanno paura! Le Ducati inseguono - in difficoltà le Yamaha ufficiali : Signori, che Cal Cruchlow! 1’37″653, tempo da urlo ed un t4 da far spavento. Dopo il trionfo in Argentina, il britannico, in sella alla Honda LCR, ha sorpreso tutti, firmando la pole position del GP di Spagna 2018, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lungo i 4.423 km di Jerez de la Frontera, tracciato vecchio stile con curvoni veloci e tratti molto lenti, Cal ha dimostrato ancora una volta che la moto di Tokyo è decisamente ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : domani la gara (6 maggio). Su che canale vederla in tv? Tutti gli orari su SKY e TV8 : Domenica 6 maggio prenderà il via il GP di Spagna del Motomondiale 2018, riservato alle tre classi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, sarà grande spettacolo in uno degli appuntamenti classici del calendario iridato. In MotoGP Tutti andranno a caccia di Marc Marquez, il grande favorito della vigilia. La Honda, anche in Andalusia, sembra andar piuttosto bene ed il Cabronçito, pur non avendo una storia densa di successi su questo circuito, ha ...