Luciana Castellina : " Sono stufa di parlare di errori e orrori dei comunisti. Parliamo degli amori" : Sei personaggi, tre coppie - Münevver Andaç e Nâzim Hikmet, Arghirò Polichronaki e Nikos Kokovlìs, Sylvia Berman e Robert Thompson – e un'autrice – Luciana Castellina - che ha deciso di parlare di loro nel suo nuovo libro, "Amori Comunisti", appena uscito per la casa editrice Nottetempo, scritto da giornalista, da militante politica e da intellettuale irriducibile quale è. "Non si tratta di ...

I motivi per cui la serie tv Will & Grace non ha stufato il pubblico Sono molti - infatti non ci abbandoneranno : ... sì, undici!, anni la sua storica sit-com aveva fatto gioire milioni di fan nel mondo. Gli stessi fan che in questi giorni stanno ballando sui tavoli dopo aver saputo che Will Truman e Grace Adler ...