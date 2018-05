Sono innocente Anticipazioni 13 maggio | Alberto Matano incontra i protagonisti della

Giuseppe Gulotta/ 22 anni in carcere per un tragico errore : a che serve ora il risarcimento? (Sono Innocente) : Giuseppe Gulotta, il muratore di Firenze è stato in carcere per 22 anni con l'accusa ingiusta di aver ucciso due Carabinieri. Un risarcimento record e una vita incrinata (Sono Innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:10:00 GMT)

Maria Andò/ Accusata di rapina e tentato omicidio : a salvarla dei testimoni... (Sono Innocente) : Maria Andò, i testimoni furono decisivi nel salvarla dal carcere con l'accusa ingiusta per la 22enne di rapina e tentato omicidio. Un incubo difficile da superare. (Sono Innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:52:00 GMT)

Lucia Fiumberti/ A 28 anni asata e incastrata dai suoi superiori della Provincia di Lodi (Sono Innocente) : Lucia Fiumberti, la donna nel 2007 finì in carcere perché usata dai suoi superiori come capro espiatorio di un crimine che non aveva effettivamente commesso. (Sono Innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:37:00 GMT)

Bidella accusata di molestie su minore si toglie la vita : ‘Sono innocente’ Video : “La gente sa solo giudicare. Sono innocente”. Le parole scritte sul biglietto, subito prima di suicidarsi, spiegano il dramma vissuto da A. U., 64 anni, una vita spesa come Bidella d’asilo a Sestu, nel Cagliaritano. Quarant’anni passati senza un pettegolezzo fino alla pensione, nel 2016. Ma proprio sul finire del suo impiego era arrivata, inaspettata, un’accusa: la più infamante, quella di molestie sessuali [Video]su di una piccola di quattro ...

Bidella di Cagliari si suicida - dopo le accuse di pedofilia e lascia un biglietto : "Sono innocente" : Non ha retto ad un'accusa così infamante, arrivata al termine di 40 anni di carriera di lavoro tra i bambini delle scuole materne di un centro del Cagliaritano.Una Bidella di 64 anni, da due in pensione, come riporta oggi il quotidiano L'Unione Sarda, si è tolta la vita nella sua abitazione dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che la Procura di Cagliari aveva aperto due anni fa.dopo la denuncia per abusi ...

