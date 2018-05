ilfattoquotidiano

Sondaggi, la trattativa di governo avvantaggia Salvini: Lega al 22 %, M5s sotto il dato elettorale. Pd al 17,8…

(Di domenica 13 maggio 2018) Sono a un passo dal formare un nuovoe – forse – dal sedersi fianco a fianco sugli scranni del Parlamento destinati ai Ministri. Ma fra i due, a guadagnarci, è soltanto Matteo. Secondo gli ultimidiffusi da Ixè per Huffington Post sulle intenzioni di voto degli italiani, lavola al 22 per cento. Quasi 5 punti in più rispetto al risultato elettorale del 4 marzo. Il movimento guida Luigi Di Maio, invece, scivola al 31,5 per cento, in calo rispetto alregistrato ad aprile e al 32,6 delle ultime elezioni. Segno che non tutti gli elettori dei 5 stelle stanno apprezzando il ruolo di Di Maio nella lungaper l’avvio della 18esima legislatura. Rimane stabile il Partito democratico, che guadagna un punto rispetto alle stime di aprile ma è ancorail risultato – bassissimo di suo – del 4 marzo. La coalizione ...