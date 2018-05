Sole sui Ferrari Racing Days a Spa-Francorchamps

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 aprile 2018 : Beatrice in ospedale dopo il tentato suicidio : Enriquez teme per la reputazione dello studio legale e si mostra solidale con la Lucenti. Veronica vuole danneggiare l'immagine dei Cantieri.

Un Posto al Sole : Beatrice tenta il suicidio - ma perché? Video : I protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “#Un Posto al sole ”, in questo periodo sono quasi tutti alle prese con diverse questioni più o meno intricate che li riguardano. Nella settimana che andra' in onda dal 23 aprile però, ad attirare l’attenzione dei telespettatori sara' sicuramente la vicenda legata alla bellissima Beatrice Lucenti [ Video ] e al suo perfido capo, Massimo Enriquez. La donna infatti, sotto pressione, finira' ...

Un Posto al Sole : Beatrice tenta il suicidio - ma perché? : I protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole ”, in questo periodo sono quasi tutti alle prese con diverse questioni più o meno intricate che li riguardano. Nella settimana che andrà in onda dal 23 aprile però, ad attirare l’attenzione dei telespettatori sarà sicuramente la vicenda legata alla bellissima Beatrice Lucenti e al suo perfido capo, Massimo Enriquez. La donna infatti, sotto pressione, finirà per compiere ...

Anticipazioni Un posto al Sole : BEATRICE tenta il suicidio! : Una svolta inaspettata e potenzialmente tragica è all’orizzonte nelle nuove puntate di Un posto al sole : già vi avevamo anticipato che il personaggio di BEATRICE (Marina Crialesi) avrebbe riservato un grande colpo di scena, dunque ora vi forniamo più dettagli sull’argomento (visto che gli episodi in questione sono prossimi alla messa in onda). Assisteremo a breve ad una profonda crisi della Lucenti, che – alle prese con un ...

Uomini e Donne : Soleil stanca delle critiche su lei e Marco Cartasegna sbotta sui social : Uomini e Donne, Soleil Sorge sbotta sui social: l’ex corteggiatrice stanca delle critiche fatte a lei e Marco Cartasegna Il modo in cui Soleil Sorge ha deciso di lasciare Luca Onestini per Marco Cartasegna non l’ha certo resa immune dalle critiche. L’ex corteggiatrice, infatti, spesso è stata messa sotto accusa dai suoi followers per le […] L'articolo Uomini e Donne: Soleil stanca delle critiche su lei e Marco Cartasegna ...