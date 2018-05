Social | ogni volta che ci vantiamo | facciamo bragtag

Aida Nizar/ Grande Fratello 2018 - il messaggio Social : "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni" : Aida Nizar ha lasciato il Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione della scorsa settimana ma le polemiche continuano, il messaggio social: "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:11:00 GMT)

Schianto in moto. Morta a 26 anni. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Sui Social monta la rabbia con molti che parlano di tragedia annunciata : Terribile incidente sulle via Ostiense alle porta di Roma. A quanto si apprende, poco dopo le 11 per cause ancora da accertare, una donna ha perso il controllo della moto alla quale era in sella schiantandosi contro il guardarail. La moto ha proseguito la sua corsa per un centinaio di metri. Per la motociclista, E.A., di 26 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ Morta sul colpo. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Secondo le ...

Liverpool campione d’Europa? Succede sempre “ogni morte di Papa” - e i Social avvisano Bergoglio : Si sono concluse le semifinali di Champions League, non sono mancate le polemiche nelle gare Roma-Liverpool e Real Madrid-Bayern Monaco, partite nettamente condizionate da errori arbitrali, le squadra penalizzate sono state Roma e Bayern Monaco, la finale sarà Liverpool-Real Madrid. Liverpool campione? Succede sempre ogni morte di Papa ed i social avvisano Bergoglio. Anno 1978: Liverpool campione d’Europa. Muore Giovanni Paolo ...

L'amore per i videogiochi si vive a ogni ora del giorno sui profili Social di SpazioGames! : ... se preferite vedere immagini del gioco e ascoltare un articolo anziché leggerlo, non potrete più fare a meno del nostro canale! SpazioGames su Twitch Il nostro canale dedicato agli streaming live, ...

Lorenzo Crespi lascia Twitter / “È inutile stare sui Social - è un continuo massacro ogni volta che apro bocca” : Lorenzo Crespi lascia Twitter dopo la pioggia di critiche e insulti per i messaggio scritto contro Jonathan Kashanian. "È un continuo massacro"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:05:00 GMT)

“I miei ritocchi? Ecco la verità” - parla Raffaella Fico. Negli ultimi tempi ad ogni suo scatto Social gli utenti la “massacrano” mettendo in risalto tutti i suoi presunti interventini. La ex di Balotelli - allora - ha deciso di svelare tutto : Rifatta sì o rifatta no? Non è mai uscite definitivamente dai radar e sui social è seguitissima. Ma ogni volta che posta un suo scatto, più di qualcuno la attacca: il seno è rifatto? Le labbra sono rifatte? Parliamo di Raffaella Fico. Ospite di Domenica Live, la showgirl partenopea ha però voluto smentire di essersi rifatta. L’ex compagna di Mario Balotelli non ha mai ceduto al fascino del bisturi. I suoi segreti di bellezza sono tanto ...

Vignali-Laudoni - l’ultima bomba! Nei giorni scorsi non si è fatto altro che parlare di loro : via Social se le sono dette di tutti i colori dopo la fine della loro relazione. Adesso - però - si è veramente superato ogni limite : nessuno riesce ancora a crederci… : Se stavamo aspettando tutti un vero colpo di scena dal mondo del gossip, eccolo qua. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Valentina Vignali e Stefano Laudoni. La notizia della partecipazione del ragazzo a Uomini e Donne aveva dato vita a un susseguirsi di polemiche tra lui e la sua ex ragazza. E ora? E ora arriva la notizia bomba: sono tornati insieme. Ma come?! Nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i ...

Facebook - il fiuto per le bufale di Napalm51 : “Profili spiati? Impossibile. I Social siamo noi… soddisfano i miei sogni” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, torna Napalm 51 e sui profili spiati da Facebook per fini commerciali commenta: “Non mi risulta. Zuckerberg non farebbe mai una cosa del genere. I social siamo noi…quando mi arrivano questi avvisi è perché mi vogliono bene, cercano di soddisfare i miei desideri, i miei sogni e le mie aspirazioni.” Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Antonio Albanese : “Ai Social network preferisco il silenzio - è molto più nobile. L'immigrazione? Ogni muro genera problemi" : "Se guardi al mondo con occhi onesti non puoi che diventare triste, e la tristezza fa ridere. Un comico deve essere onesto, parlare liberamente e abbracciare la realtà, questo è l'umorismo", sosteneva Robin Williams, uno dei più grandi attori di Hollywood che, pochi anni fa, ha deciso per sua volontà di andarsene via da questo mondo troppo presto, uno dei primi ad essere riuscito a scherzare su Ogni argomento senza ...

“Ho bisogno di soldi - mi vendo tutto”. La star finita in rovina : l’annuncio sui Social - disperato - di un’asta per liberarsi di ogni bene. E pensare che fino a qualche anno fa era un sex symbol ricco e amato da tutti… : Il divorzio, si sa, è un momento particolarmente delicato della vita di ogni persona che si trova ad affrontarlo, costretto a fare i conti con un amore finito, l’allontanamento da una persona che credevamo al nostro fianco per sempre, liti di ogni tipo per quanto riguarda i beni da dividere. E soprattutto un importante spesa sotto il profilo prettamente economico, come se non bastassero le già mille difficoltà del tutto. Se pensate ...

Sinistra Sociale e un partito da rifondare - bisogni immediati per il futuro : La disgregazione economica ha trascinato con sé anche la griglia dei valori etici e solidaristici, spazzato via indirizzi economici e sociali, abbassato i toni culturali, assestato un duro colpo alla nuova, ma già vecchia, nomenclatura dei partiti.La modesta tenuta economica non basta più ad arginare la lava incandescente che si è abbattuta contro "gli apparati forti" e a sorreggere la prospettiva d'intere ...

Boss in incognito 2018 / Pagelle e reazioni Social : Umberto di Carlo e i premi ai suoi migliori dipendenti : Boss in incognito 2018 / Pagelle: Umberto di Carlo e i premi ai suoi migliori dipendenti. Puntata 19 marzo 2018 su Rai Due, con Gabriele Corsi in prima serata(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:13:00 GMT)

La Meloni dà i numeri : 480 euro per la pensione Sociale contro i 1200 euro per ogni profugo - 'le cose devono cambiare' : «Entro il 10 aprile " scrive su Fb la Meloni " il parlamento dovrà approvare il DEF , Documento di Economia e Finanza, . Fratelli d' Italia non voterà alcun documento che non contenga il ...

Città blindata - tensione per i gazebo di Forza Nuova. Il centro Sociale : ''Neghiamo con i nostri corpi ogni spazio ai fascisti' : TRENTO - Giornata blindata in via San Pietro per due iniziative di estrema destra. La prima promossa dall' associazione femminile Evita Peron , legata a Forza Nuova , che questa mattina con un gazebo ...