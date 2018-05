Siracusa | oggi l' ottava della festa del Patrocinio di Santa Lucia Diretta streaming

Siracusa : lutto cittadino a Canicattini per Laura - oggi i funerali : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) – lutto cittadino oggi a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, sconvolto dall’omicidio di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, madre di due bimbi, uccisi dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo per fare perdere le sue tracce. Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco Marilena Miceli per “rendere omaggio alla memoria di Lauretta” nel ...

Siracusa : omicidio giovane mamma - oggi interrogatorio assassino : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – Verrà interrogato questa mattina dal gip del Tribunale di Siracusa Andrea Migneco, Paolo Cugno, il 27enne accusato di avere ucciso con 16 coltellate di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, mamma di due bimbi, poi gettata in un pozzo artesiano. L’interrogatorio di garanzia si terrà nella casa circondariale di Cavadonna alla presenza del pubblico ministero, che coordina l’inchiesta. L'articolo ...