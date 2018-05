Simone Coccia Vs Veronica | “Sfrutta i suoi problemi” | GF 15

Chi è Simone Coccia Colaiuta? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Simone Coccia Colaiuta? Al Grande Fratello 2018 stiamo avendo la possibilità di conoscerlo meglio, come persona ma anche come concorrente, come giocatore di un reality show che sembrava intenzionato a portare al termine, puntando alla vittoria magari. Ancor prima del GF, però, tutti sapevamo chi fosse Simone: è il fidanzato di Stefania Pezzopane, lo abbiamo spesso visto nei salotti di Barbara d'Urso ed è anche grazie a lei che adesso si ...

“Erano sposati”. Grande Fratello - chi è la ex moglie di Simone Coccia - ora fidanzato di Stefania Pezzopane : Nella Casa del Grande Fratello ha festeggiato il quarto anniversario di fidanzamento Simone Coccia Colaiuta, che è uno dei protagonisti più in vista di questa 15esima edizione del reality. La sua compagna, è noto a tutti ormai, è la parlamentare Stefania Pezzopane, già senatrice ed ex presidente della Provincia dell’Aquila. Una storia, la loro, che ha fatto parlare sin dagli inizi: lui, 34 anni, fisico muscoloso, tatuaggi sparsi su ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia festeggia 4 anni di fidanzamento con Stefania Pezzopane : Durante la striscia quotidiana del Grande Fratello 15, andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Simone Coccia Colaiuta ha festeggiato, all'interno della Casa, i suoi quattro anni di fidanzamento con la senatrice Stefania Pezzopane.In confessionale, Simone Coccia ha raccontato nei dettagli l'opera di corteggiamento che ha messo in atto nei riguardi dell'onorevole del Partito Democratico. Queste sono state le sue ...

Stefania Pezzopane e il messaggio d'amore per Simone Coccia al Grande Fratello. Lui risponde così : Insomma, la senatrice sembrerebbe non essere stata affatto toccata dalle polemiche sulle presunte infedeltà di Simone e avrebbe deciso di ribadire davanti al mondo social che la loro storia va avanti ...

“Per te…”. Simone Coccia in love : lo ha fatto per Stefania. Il gieffino grida verso le telecamere - corre in confessionale e nella Casa è delirio : Una storia lunga e tormentata quella tra Simone Coccia Colaiuta, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello e Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico ed ex presidente della Regione Abruzzo. Ventitré anni di differenza, ma un amore che non sembra conoscere ostacoli. Lei ha 58 anni, è alta un metro e cinquanta, ed è originaria di una frazione in provincia di L’Aquila, Onna, andata praticamente distrutta ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Simone Coccia e Stefania Pezzopane : dediche d'amore a distanza : GRANDE FRATELLO 2018, scambio di dediche d'amore a distanza tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane. La coppia festeggia quattro anni d'amore con parole romantiche. Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno festeggiato il quarto anniversario d’amore. Il concorrente del GRANDE FRATELLO 2018 e il parlamentare stanno insieme da quattro anni. I due, essendo lontani, si sono scambiati delle dolci dediche d’amore a distanza. Su un cartone bianco, ...

Simone Coccia/ Grande Fratello 2018 - Floriana Secondi : "Lui non ha mai detto di avere un figlio" : Simone Coccia mente? Floriana Secondi continua a ribadire il fatto che ha conosciuto il gieffino anni fa e che per tutto il tempo che ha vissuto a casa sua non ha parlato di suo figlio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:44:00 GMT)

Grande Fratello - Simone Coccia : massaggio plantare a Ken - video Video : Trash e momenti esilaranti nel corso della puntata del nove maggio di Pomeriggio 5. Come da consuetudine Barbara D’Urso riserva la seconda parte del talk show al gossip oltre che agli approfondimenti sui reality show. Dopo aver affrontato la questione relativa all’eliminazione di Aida Nizar [Video] ed aver fatto chiarezza sulla questione del televoto la conduttrice televisiva ha deciso di mandare in onda le immagini in diretta dalla casa del ...

Grande Fratello 2018/ Mariana e Simone Coccia nella bufera : pioggia di critiche da Danilo - Lucia e Luigi : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Simone Coccia criticato da Danilo e Lucia; ancora scontri tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso dopo la puntata(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:33:00 GMT)

Simone Coccia senza freni al GF 15 : lo spogliarello per Lucia Bramieri : Grande Fratello, Simone Coccia e Lucia Bramieri a stretto contatto: lo spogliarello del fidanzato di Stefania Pezzopane Simone Coccia e Lucia Bramieri hanno molto fatto parlare di loro prima del GF. I presunti messaggi a luci rosse inviati dal fidanzato della Pezzopane, inoltre, erano stati poi letti da Barbara d’Urso in diretta durante la seconda puntata. […] L'articolo Simone Coccia senza freni al GF 15: lo spogliarello per Lucia ...

Grande Fratello 15 : Rodrigo Alves ci prova con Simone Coccia? - : Simone Coccia, ignoro dei commenti del mondo esterno, non è sembrato per niente dispiaciuto dalle presunte avances del nuovo coinquilino. Ovviamente, è bene ricordarlo, i commenti degli opinionisti ...

Grande Fratello 15 : Rodrigo Alves ci prova con Simone Coccia? : Simone Coccia: c’è del tenero con Rodrigo Alves al GF 15? Il Grande Fratello 15 non smette mai di stupirci. Ieri sera per l’uscita dalla casa di Aida Nizar e oggi per un’insolita scena che ha visto protagonisti Rodrigo Alves, il Ken umano, e Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. I due, durante un segreto collegamento con Pomeriggio Cinque, si sono lasciati andare a qualche coccola di troppo nella ...