Si ricompatta il centrodestra a Ceriale | Nicolangelo D' Acunto presenta la lista

Il centrodestra si ricompatta : andrà unito al Colle. Di Maio : Salvini dica se vuole il cambiamento : Non si placa la schermaglia tra i partiti dopo l’appello del Presidente a cercare in fretta un’intesa e formare una maggioranza per governare. Dopo il veto di Silvio Berlusconi nei confronti dei 5 Stelle Matteo Salvini rilancia l’unità della coalizione di centrodestra ma avverte: «l’unico governo possibile è tra centrodestra e M5s». E con un «progr...