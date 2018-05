Si ammala di tumore a causa del fumo | chiede risarcimento e viene condannato

Nessun risarcimento per i fumatori che si ammalano di tumore : "Nessuna costrizione - ma una sua scelta" : Non riceveranno alcun risarcimento i familiari di un uomo, fumatore incallito, che, dopo essersi ammalato di cancro ai polmoni, aveva citato in giudizio la British American Tobacco, i Monopoli dello Stato, i ministeri delle Finanze e della Salute e la Philip Morris Italia per i danni da lui subiti per la malattia contratta a causa del fumo.La terza sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi dell'uomo, le cui doglianze ...

Tumore ovarico - domani è la Giornata Mondiale : scoperta variante genetica che aumenta il rischio di ammalarsi : Più di 42 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: ogni anno, in tutto il mondo, colpisce 250 mila donne e ne uccide 140 mila. Solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e meno della metà delle donne colpite sopravvive (dati ...

Si ammala di tumore e viene licenziata : Ha lavorato per ben 33 anni al Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, istituzione religiosa di assistenza agli anziani. Ma nel 2013 ha scoperto di essere affetta da una brutta patologia oncologia ed è stata...

Milano - Piccolo Cottolengo : dipendente si ammala di tumore - licenziata : La donna: "Altri nelle mie condizioni lavorano ancora", l'istituzione: "Tentato tutto, impossibile ricollocarla"

Si è ammalato di tumore : niente banda dei carabinieri : Quel maledetto melanoma l'ha scoperto nell'aprile del 2017. Doveva essere solo uno stupido neo troppo cresciuto. Pochi mesi dopo sarebbe iniziato il corso per diventare maresciallo dell'Arma dei carabinieri. Un onore (e un buon lavoro): primo clarinetto nella banda della Benemerita. Peccato che a Gabriele, 24enne musicista laziale, quel piccolo tumore maligno sia costato il posto. Escluso, senza appello, perché "inidoneo" al servizio militare. ...

Tumore all’ovaio : anche i padri possono trasmettere alle figlie il rischio di ammalarsi : Fino ad oggi si era sentito parlare solo di mutazione genetica da madre in figlia per quanto riguarda il rischio di ammalarsi di Tumore all’ovaio. Classico l’esempio di Angelina Jolie che dopo aver scoperto attraverso i test genetici BRCA 1 e 2 di avere la mutazione trasmessa dalla madre, ha deciso di procedere con il trattamento preventivo togliendo utero e seno. A quanto pare però una mutazione analoga potrebbe essere trasmessa ...

