Settimo scudetto di fila | il record della Juve più forte di sempre 

Juventus - Settimo scudetto consecutivo ma la delusione Champions pesa come un macigno : settimo scudetto consecutivo per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare dopo il pareggio contro la Roma, 0-0 all’Olimpico. Poche emozioni nella gara della 37^ giornata del campionato di Serie A, risultato a reti inviolate, il successo del Napoli contro la Sampdoria non ha rinviato la festa scudetto dei bianconeri. E’ stata una corsa sicuramente condizionata nelle ultime partite, in particolar modo gli errori ...

La Juve vince il Settimo scudetto - ma la città resta tiepida : pochi tifosi in centro : In piazza San Carlo più fotografi e telecamere che sostenitori. Tweet della sindaca Appendino, tifosa bianconera: "Uno dei titoli più sofferti"

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : Settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...

Juve - Settimo scudetto di fila Inutile la vittoria del Napoli in casa Samp : All'Olimpico, i bianconeri festeggiano il titolo di campioni d'Italia appena quattro giorni dopo averci vinto la Coppa Italia. Con la Roma già in Champions finisce 0-0. La squadra di Sarri passa a Genova ma è indietro di 5 punti a una giornata dal termine

