Sessismo nei media | gli uomini credono di spiegarci le cose Perlomeno sui giornali

(Di domenica 13 maggio 2018) Glici spiegano le. Le spiegano aglie anche alle donne, ma raramente avviene il contrario.non sulle pagine dei quotidiani Corriere della Sera e Repubblica. Silvia Truzzi ha scritto sull’iniziativa di Michela Murgia di tenere una sorta di contabilità sugli editoriali a tema politico firmati dae donne sulle pagine del Corriere della Sera e di Repubblica. La conclusione è avvilente perché nella totalità dei casi, i commenti politici son firmati da. Il problema non riguarda naturalmente solo i due quotidiani italiani considerati a torto o a ragione più autorevoli (o sono considerati più autorevoli perché sono percepiti come roccaforti maschili?). La competenza è ancora considerata una qualità prevalentemente maschile? Da una buona fetta di società sì, se le donne sui, e non solo, sono indotte a parlare o a scrivere (e quindi ad occuparsi) ...