Serie A Spal | Semplici | «Alla lunga è emersa la qualità del Torino»

Serie A Torino-Spal 2-1 - il tabellino : TORINO - Il Torino batte la Spal con il punteggio di 2-1 nella partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A. A segno Belotti e De Silvestri. Torino-Spal 2-1 : NUMERI E STATISTICHE TORINO ,...

Serie A Torino-Spal. probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : TORINO - Oggi alle 15 il Torino riceve la Spal . Granata ormai senza particolari assilli di classifica, ma vogliono congedarsi bene dal proprio pubblico, mentre la Spal va alla ricerca di punti ...

Serie A : Inter-Sassuolo 1-2 - per Spalletti la Champions è quasi irraggiungibile : Politano e Berardi affondano i nerazzurri, a cui non basta Rafinha: la Lazio a Crotone può centrare la matematica qualificazione

Serie A Inter - i convocati di Spalletti in vista del Sassuolo : MILANO - L'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 21 giocatori in vista del prossimo match di campionato, contro il Sassuolo . Out Gagliardini , rientra Miranda . Questo l'elenco ...

Serie A - 37^ giornata : le probabili formazioni di CalcioWeb - le mosse di Spal e Udinese per la salvezza [FOTO] : 1/21 ...

Serie A Roma-Juventus - arbitra Tagliavento. Torino-Spal : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato, valevole come trentasettesimo turno del campionato di Serie A, in programma domenica alle 15. Due gli ...

Serie A Spal - Semplici : «Volevamo i tre punti a tutti i costi» : ... tecnico della Spal , dopo la vittoria per 2-0 sul Benevento , già retrocesso: "Oggi era una gara importante, un esame che temevamo - dice a Sky Sport - Il Benevento non aveva nulla da perdere e ha ...

Serie A Spal - Semplici : «Ottenuto ciò che volevamo» : FERRARA - Leonardo Semplici, dopo la vittoria per 2-0 della sua Spal in casa contro Benevento , esprime tutta la sua gioia: "Oggi era una gara importante, un esame che temevamo. Il Benevento non aveva ...

Serie A Spal - Lazzari : lesione al legamento. Salamon in gruppo : FERRARA - La Spal al lavoro in vista del prossimo match di campionato, contro il Benevento . Assente dalla seduta Manuel Lazzari : per lui, in seguito all'infortunio occorso durante l'incontro con il ...

Serie A Spal - Simic influenzato. Lazzari : lesione al legamento : FERRARA - La Spal al lavoro in vista del prossimo match di campionato, contro il Benevento . Assente dalla seduta Manuel Lazzari : per lui, in seguito all'infortunio occorso durante l'incontro con il ...

Video/ Verona Spal (1-3) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Verona Spal (1-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match al Bentegodi (domenica 29 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:44:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Meritiamo di salvarci» : VERONA - Leonardo Semplici è più che soddisfatto dopo la vittoria della sua Spal sul campo del Verona : "Era una partita chiave per la nostra stagione. Sia noi che il Verona ci giocavamo molto. Siamo ...

Serie A - Colpo salvezza della Spal : battuto 3-1 il Verona : Diretta tv e streaming: come seguire la partita La gara fra Verona e Spal sarà trasmessa in esclusiva satellitare da Sky sul canale Sky Calcio 5 e sarà visibile anche in streaming per i soli abbonati ...

Serie A : colpo salvezza Spal in rimonta - Verona ko : Autogol di Fares, poi Felipe e Kurtic regalano tre punti fondamentali a Semplici che super il Chievo