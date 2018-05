Serie A | le partite della 37ª giornata

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 13 maggio chiudono la 37^ giornata. La Juventus cerca di vincere lo scudetto questa sera(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:30:00 GMT)

Le partite della 37ª giornata di Serie A : Lo scudetto è già praticamente della Juventus, ma ci sono ancora tre squadre a giocarsi un posto in Champions e cinque a cercare la salvezza The post Le partite della 37ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 37^ giornata : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite del primo campionato, previste per la 37^ giornata. Occhi puntati sull'anticipo Inter-Sassuolo di questo sabato.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:02:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (41^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata, la penultima della cadatteria.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 04:00:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 41^ giornata : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata della cadetteria, la penultima. Occhio alla sfida Pro vercelli-Ternana.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 03:30:00 GMT)

Risultati Serie C/ Playoff - 1^ turno : diretta gol live score delle partite (venerdì 11 maggio) : Risultati Serie C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in Serie B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:13:00 GMT)

Orsato - dopo Inter-Juve seconda giornata senza partite di Serie A : seconda domenica consecutiva senza gare di serie A per l'arbitro Orsato, dopo le polemiche che lo hanno investito per la direzione di Inter-Juventus. Il 12 maggio, il fischietto italiano sarà in ...

Prossimo turno Serie A - 37^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (12-13 maggio) : La 37ma giornata del campionato di Serie A di calcio si giocherà tra il 12 ed il 13 maggio. La corsa allo scudetto è ormai ai titoli di coda, ed in questo turno Napoli e Juventus scenderanno in campo in contemporanea: le due squadre giocheranno i due posticipi della domenica sera, con inizio alle ore 20.45. I bianconeri, a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia, torneranno nuovamente allo stadio Olimpico di Roma: giocheranno infatti in casa ...

Serie A - le partite della 36ª giornata : La terzultima giornata di campionato è iniziata sabato sera con le vittorie di Milan e Juventus; oggi si giocano tutte le altre The post Serie A, le partite della 36ª giornata appeared first on Il Post.

Serie A oggi (domenica 6 maggio) : tutti gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e diretta streaming : oggi domenica 6 maggio si completa la 36^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Prosegue la lotta per lo scudetto: il Napoli prova a rimanere ancora in corsa e a rispondere alla Juventus, i partenopei affronteranno il Torino al San Paolo in una sfida da vincere a tutti i costi. Si infiamma anche la lotta per un posto nella prossima Champions League: l’Inter deve assolutamente vincere il lunch match contro l’Udinese, la Lazio proverà ...

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e diretta live score delle partite dei Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I, oggi 6 maggio tutti in campo per l’ultima giornata(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 04:00:00 GMT)

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (36^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite per la 36^ giornata di campionato. Tanti verdetti da decidere (oggi domenica 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 03:30:00 GMT)

