Serie A | Inter-Sassuolo 1-2 | per Spalletti la Champions è quasi irraggiungibile

Video Inter Sassuolo (1-2): highlights e gol della partita di Serie A. I neroverdi espugnano il Meazza e inguaiano i nerazzurri nella corsa verso la Champions League.

Pagelle Inter-Sassuolo (1-2): Fantacalcio, i voti della partita, atteso anticipo della 37^ giornata del campionato di Serie A, programmata allo stadio San Siro.

Serie A. Politano e Berardi affondano le speranze Champions dell'Inter - Sassuolo corsaro 2-1 : I neroverdi colpiscono con un gol per tempo. Nel finale Rafinha prova a suonare la carica per i nerazzurri. Icardi perde più volte il duello con Consigli, anche Eder ha le polveri bagnate. Il clamoroso risultato consegna già alla Roma un posto nel massimo torneo continentale. Porte aperte anche alla Lazio in caso di successo a Crotone

Serie A 2018 : Inter-Sassuolo 1-2 - tracollo a San Siro. Champions League lontana - la Lazio può chiudere i conti : Clamoroso tracollo dell’Inter nell’anticipo della 37^ giornata di Serie A. Davanti ai 70000 spettatori dello Stadio San Siro, i nerazzurri sono stati clamorosamente sconfitti dal Sassuolo per 2-1 e si allontanano dalla Champions League: gli uomini di Spalletti dovevano vincere per giocarsi poi tutto nello scontro diretto finale con la Lazio ma ora i capitolini hanno tra le mani il match point. I biancocelesti, infatti, se domani ...

Video Highlights Inter-Sassuolo 1-2 : Tabellino Serie A 12-05-2018 : Risultato Finale Inter-Sassuolo 1-2: Politano, Berardi, Rafinha. Cronaca e Video Highlights Partita 37° Giornata Serie A 12 Maggio 2018 Una partita che non inizia nel migliore dei modi per la formazione nerazzurra. Si vede sin dai primi minuti una squadra contratta, con tanti passaggi brevi, ma al momento di concludere non riesce ad essere incisiva. Sbatte costantemente contro il muro del Sassuolo, ben eretto da Iachini. Rafinha si muove, ...

Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi per la 37^ giornata. Si giocano Benevento Genoa e Inter Sassuolo, nerazzurri a caccia del quarto posto

Anticipo Serie A - Inter-Sassuolo 1-2 : 22.45 Clamoroso ko che può costare la Champions all'Inter, vince il Sassuolo 2-1. Ritmo lento,ci pensa al 25' la punizione vincente di Politano a svegliare il match.Consigli sventa su Icardi a botta sicura a fine frazione. Ripresa al fulmicotone. L'Inter spinge, Sassuolo sempre pericoloso. Consigli dice ancora di no a Icardi.Poco dopo (72') Berardi inventa una traiettoria micidiale dal limite per il raddoppio.Rafinha riaccende le speranze ...

Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi per la 37^ giornata. Si giocano Benevento Genoa e Inter Sassuolo, nerazzurri a caccia del quarto posto

PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: Quote e le ultime novità live sulla partita in programma oggi per la 37^ giornata di Serie A. Spalletti perde Miranda in difesa.

Dove vedere Inter-Sassuolo : diretta tv e streaming gratis Serie A 12 maggio : Foto Getty Images © scelta da SuperNews Stasera si gioca alle 20.45 Inter-Sassuolo, anticipo serale della trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri devono vincere per continuare la corsa ad ...

Probabili formazioni Inter Sassuolo: quote e le ultime novità live sulla partita in programma oggi per la 37^ giornata di Serie A. Spalletti perde Miranda in difesa.

Risultati Serie C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in Serie B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte

