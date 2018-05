Serie A | Crotone-Lazio 2-2 | Inzaghi spreca il match ball per la Champions

Risultati e classifica Serie A - 37^ giornata : la Lazio non va oltre il pareggio contro il Crotone - la Champions si decide all’ultima giornata - bagarre salvezza clamorosa [FOTO] : 1/30 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Risultati Serie A - 37^ giornata LIVE : la Lazio la sblocca contro il Crotone : Risultati Serie A, 37^ giornata LIVE – Dopo il successo del Benevento contro il Genoa ed il blitz del Sassuolo sul campo dell’Inter continua il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo turno molto importante per gli obiettivi salvezza e Champions League. La Lazio può garantirsi la qualificazione, di fronte un ostacolo difficile, il Crotone alla ricerca di punti salvezza. Match casalingo per la ...

Serie A Crotone - Zenga : «Guardo i numeri - meritiamo la salvezza» : Crotone - A due partite dalla fine, il suo Crotone non è ancora salvo, ma Walter Zenga in conferenza stampa appare sicuro di sè: "In città sono ottimisti perchè sanno che il Crotone nel girone di ...

Probabili formazioni Crotone – Lazio - 37^ Giornata Serie A 13-05-18 : L’Ezio Scida sarà teatro di una delle sfide più decisive di questo campionato, ovvero la gara tra Crotone e Lazio. A 2 turni dalla fine, tranne la corsa scudetto, con la Juventus che si avvia al suo settimo scudetto consecutivo, il resto è ancora tutto da decidere. I calabresi sembravano essere ad un passo dalla salvezza dopo il 4-1 rifilato al Sassuolo; ma invece l’ultima sconfitta con il Chievo al Bentegodi, rischia ...

Serie A Crotone - Rohden punta la Lazio : «Correre e combattere» : Crotone - A due giorni da Crotone-Lazio , ci pensa Marcus Rohden a caricare l'ambiente: "Spero di poter fare io un regalo ai tifosi e alle città facendo una grande partita domenica. Contiamo di ...

Serie A Lazio - lesione Luis Alberto : salta Crotone e Inter : ROMA - La Lazio perde Luis Alberto. Lo spagnolo sta facendo i conti con una lesione di primo grado all'adduttore. Stagione chiusa qui sulla carta: niente Crotone e niente "spereggio Champions" contro ...

Serie A - Roma-Juventus affidata a Tagliavento. Mazzoleni per Crotone-Lazio : Paolo Tagliavento, della sezione di Terni, è l'arbitro designato a dirigere Roma-Juventus, partita che domenica sera potrebbe dare ai bianconeri la certezza del settimo scudetto consecutivo. Inter-...

Biglietti Crotone-Lazio (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata di Serie A. Crotone e Lazio si giocheranno tanto, se non tutto, dei rispettivi obiettivi. Sarà un match fondamentale all’Ezio Scida di Crotone. La sconfitta dei calabresi contro il Chievo ha complicato i piani della salvezza. La squadra di Walter Zenga ha un solo punto di vantaggio sul Cagliari ed è quindi in pericolo. I rossoblu sono quindi obbligati a vincere per stare al riparo da eventuali rischi, per quanto tutto ...

Serie A Crotone-Lazio - biglietti a basso costo : CROTONE - Il Crotone lancia sui social un'altra campagna: #TuttiAlloScida prende il posto di #RoadToChiev. Per la sfida interna contro la Lazio , il club calabrese ha deciso di abbattere il costo dei ...

Serie A Crotone - Zenga : «Il gol finale serve per gli scontri diretti» : VERONA - Walter Zenga riavvolge il film di Chievo-Crotone : " Noi siamo andati in vantaggio - dice a Sky Sport - ma il gol è stato annullato per fuorigioco, poi andiamo in svantaggio sulla primissima occasione del Chievo, subito dopo ci sono stati due salvataggi sulla linea. Nel secondo tempo abbiamo ...

Serie A 36esima giornata pericolosa sconfitta del Crotone contro il Chievo davanti ad oltre tremila sostenitori. Salvezza a rischio : Chievo 2 Crotone 1 Marcatori: Birsa 12°, Stepinski 82°, Tumminello 94° Chievo (4-3-3): Sorrentino, Cacciatore (Bani), Tomovic, Dainelli, Gobbi,

Serie A Chievo - D'Anna : «Ordine e personalità contro il Crotone» : VERONA - Il neoallenatore del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato prima dello scontro salvezza tra i clivensi e il Crotone : "La partita con il Crotone e' determinante - ha detto D'Anna - ma non e' un ...