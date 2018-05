Serie A | 37^ giornata | tutte le pagelle FOTOGALLERY

Risultati e classifica Serie A - 37^ giornata : la Lazio non va oltre il pareggio contro il Crotone - la Champions si decide all’ultima giornata - bagarre salvezza clamorosa [FOTO] : 1/30 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Crotone frena la Lazio! (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 13 maggio chiudono la 37^ giornata. La Juventus cerca di vincere lo scudetto questa sera(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:40:00 GMT)

Risultati Serie A - 37^ giornata LIVE : la Lazio la sblocca contro il Crotone : Risultati Serie A, 37^ giornata LIVE – Dopo il successo del Benevento contro il Genoa ed il blitz del Sassuolo sul campo dell’Inter continua il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo turno molto importante per gli obiettivi salvezza e Champions League. La Lazio può garantirsi la qualificazione, di fronte un ostacolo difficile, il Crotone alla ricerca di punti salvezza. Match casalingo per la ...

Risultati Serie A - 37^ giornata LIVE : turno chiave per corsa Champions e salvezza : Risultati Serie A, 37^ giornata LIVE – Dopo il successo del Benevento contro il Genoa ed il blitz del Sassuolo sul campo dell’Inter continua il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo turno molto importante per gli obiettivi salvezza e Champions League. La Lazio può garantirsi la qualificazione, di fronte un ostacolo difficile, il Crotone alla ricerca di punti salvezza. Match casalingo per la ...

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score (37^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che domenica 13 maggio chiudono la 37^ giornata. La Juventus cerca di vincere lo scudetto questa sera(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:36:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI Serie A / Moduli - scelte e dubbi : le tegole granata (37^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le mosse degli allenatori in vista della 37^ giornata del primo campionato italiano. I problemi in casa biancoceleste per Mister Inzaghi.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:32:00 GMT)

Serie A - ecco le formazioni ufficiali della 37^ giornata : ecco tutte le formazioni ufficiali delle gare della domenica pomeriggio. Partite fondamentali per la qualificazione Champions e salvezza. BOLOGNA-CHIEVO, ore 15:00 Bologna (4-3-3) formazione ufficiale: Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio Chievo (4-3-3) formazione ufficiale: Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Dainelli, Gobbi; Castro, Rigoni, Hetemaj; Birsa, Inglese, Giaccherini. CROTONE-LAZIO, ore ...

Probabili formazioni Serie A / Moduli - scelte e dubbi : i problemi di Inzaghi (37^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista della 37^ giornata del primo campionato italiano. I problemi in casa biancoceleste per Mister Inzaghi.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:49:00 GMT)

Video/ Benevento Genoa (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Benevento Genoa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 37^ giornata. Diabate decide la sfida al Vigorito.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:30:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Juventus : Chiellini ancora out. Ultime novità live e quote (Serie A 37^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:13:00 GMT)

Pagelle / Inter-Sassuolo (1-2) : Politano decisivo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Inter-Sassuolo (1-2): Fantacalcio, i voti della partita, atteso anticipo della 37^ giornata del campionato di Serie A, programmata allo stadio San Siro.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:30:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 13 maggio chiudono la 37^ giornata. La Juventus cerca di vincere lo scudetto questa sera(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:30:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Juventus : quote - le ultime novità live (Serie A 37^ giornata) : Probabili formazioni Roma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sampdoria Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 37^ giornata) : Probabili formazioni Sampdoria Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I blucerchiati possono sperare ancora in un posto in Europa League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:17:00 GMT)