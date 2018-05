Serie A 2018 | 37^ giornata | risultati e classifica Crotone-Lazio 2-2 | sfida all’Inter

Upfront 2018-19 The Cw : ordinate cinque Serie - tra cui i reboot di Roswell e di Streghe : Anche The Cw scende in campo prima del previsto ed annuncia le nuove serie tv della prossima stagione televisiva in anticipo rispetto agli Upfront. Il network più giovane tra i generalisti può contare su un numero inferiore di novità rispetto alla concorrenza, ma negli anni The Cw ha sempre lavorato per espandere la propria fascia di pubblico, cercando di catturarne di nuovo. Chissà se le novità di quest'anno riusciranno ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini perde l’imbattibilità : Riscatto Rimini, certo, perché la sconfitta nella pomeridiana contro il Padule è stata mal digerita dai Pirati che hanno perso l’imbattibilità e perché Paolo Ceccaroli ha rispolverato Alex Bassani, piuttosto amareggiato sette giorni prima quando si è visto dal dug-out entrambe le partite contro Padova. Il jolly ex Novara ha messo sul monte tutta la sua voglia di giocare, concedendo due singoli innocui nelle prime due riprese per poi ...

Baseball - Serie A1 2018 : quarta vittoria consecutiva per il Parma Clima : Sweep anche ai danni del Tommasin Padova per il Parma Clima. La squadra ducale si impone per 10 a 0 alla settima ripresa, grazie soprattutto ai contributi del partente Garcia sul monte e del capitano Zileri e Desimoni in attacco. Ulfirido Garcia, titubante nelle sue prime uscite in pinstripes, ha inanellato la sua seconda prestazione di alto livello sul campo casalingo, dominando per 5 riprese con ben 13 eliminazioni al piatto e concedendo solo ...

Baseball - Serie A1 2018 : tie-break bis per l’Unipolsai Bologna : Di nuovo la T&A alza bandiera bianca al tie-break, di fronte all’Unipolsai. Questa volta è 6 a 5, ancora al 10°, ma sempre per Bologna. Il San Marino ritrova la via del punto, dopo 31 inning, addirittura ne segna 3 nell’inning di apertura. Uno sul 4 a 4 nella metà alta del primo supplementare, ma non le basta. Sopra di uno una volata di Marval pareggia il conto, e una valida di Vaglio dà ai bolognesi quell’ “in ...

Upfront 2018-19 Cbs : ordinate cinque nuove Serie tv (tra cui Magnum P.I.) : UPDATE 13/05: La Cbs inizia a fare sul serio, ed ordina quattro drama ed una comedy.La Cbs esordisce agli Upfront 2018-19 con i primi ordini dell'anno. Il network, così come fatto dalla Nbc e dalla Fox, ha anticipato i tempi ed ha annunciato le sue due prime nuove comedy della prossima stagione televisiva. E, dopo le polemiche del passato di aver dato troppo spazio, nelle proprie serie, solo a protagonisti bianchi, la Cbs corre ...

Supercoppa Serie C 2018 : date - club partecipanti e formula Video : Oggi, sabato 12 maggio, è prevista la prima gara della Supercoppa di Serie C 2018, la sfida sara' padova - Livorno. A re le date in calendario e il regolamento. Fin da ora segnaliamo che non ci sara' la diretta tv del primo incontro odierno, né si conosce al momento un'eventuale copertura tv delle rimanenti due partite. A contendersi il trofeo saranno le tre squadre neopromosse in Serie B, vincitrici dei loro rispettivi gironi: Livorno girone A, ...

DIRETTA / Gp Indianapolis 2018 Indycar Series streaming video e tv : vince Will Power! : DIRETTA Gp Indianapolis 2018: info streaming video e tv della quinta prova del campionato Indycar Series Verizon. Occhi puntati su Newgarden, vincitore in Alabama.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:31:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia reagisce nel secondo tempo e batte Varese in gara-1 : La Germani Basket Brescia rispetta il pronostico in gara-1 del primo turno dei Playoff di Serie A di Basket 2018, non senza faticare. La Leonessa, infatti, si è imposta con il punteggio di 68-61 sull’Openjobmetis Varese in rimonta. La partita, per la formazione di casa, non si era messa bene. Nel primo quarto, con soli 13 punti realizzati, ne ha invece subiti 20 dagli ospiti, che si sono portati al comando sulla prima sirena, specialmente ...

Serie A 2018 : Inter-Sassuolo 1-2 - tracollo a San Siro. Champions League lontana - la Lazio può chiudere i conti : Clamoroso tracollo dell’Inter nell’anticipo della 37^ giornata di Serie A. Davanti ai 70000 spettatori dello Stadio San Siro, i nerazzurri sono stati clamorosamente sconfitti dal Sassuolo per 2-1 e si allontanano dalla Champions League: gli uomini di Spalletti dovevano vincere per giocarsi poi tutto nello scontro diretto finale con la Lazio ma ora i capitolini hanno tra le mani il match point. I biancocelesti, infatti, se domani ...

Video Highlights Inter-Sassuolo 1-2 : Tabellino Serie A 12-05-2018 : Risultato Finale Inter-Sassuolo 1-2: Politano, Berardi, Rafinha. Cronaca e Video Highlights Partita 37° Giornata Serie A 12 Maggio 2018 Una partita che non inizia nel migliore dei modi per la formazione nerazzurra. Si vede sin dai primi minuti una squadra contratta, con tanti passaggi brevi, ma al momento di concludere non riesce ad essere incisiva. Sbatte costantemente contro il muro del Sassuolo, ben eretto da Iachini. Rafinha si muove, ...

Upfront 2018-19 Abc : ordinate cinque nuove Serie tv : UPDATE 12/05: La Abc continua nella sua corsa verso gli Upfront, ed ordina cinque nuove serie tv.La Abc, una delle "Big Four", ovvero le quattro grandi reti generaliste americane, non si tira indietro ed anticipa alcuni ordini che saranno annunciati agli Upfront 2018-19 della prossima settimana. Il network prosegue nella sua offerta rivolta soprattutto ad un pubblico familiare, proponendo storie che possano catturare una vasta fetta di ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Brescia ipoteca il secondo posto - Lazio ai play out. Volata tra Savona - Ortigia e Napoli : La 25ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto emette un verdetto: Lazio ai play out. La compagine capitolina tiene testa al Brescia per tre quarti di gara, poi crolla, perde 15-9 (6-1 negli ultimi 8′) ed ora sarà obbligata a passare dalla post season per confermare la categoria. Il Posillipo infatti batte 14-3 l’Acquachiara e certifica la matematica salvezza. Il Brescia dal canto suo, con questa vittoria puntella il ...