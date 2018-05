Sebastian Vettel | GP Spagna 2018 | “Pit-stop obbligato | le gomme non tenevano Hamilton?

Il tango di Lewis Hamilton : Sebastian Vettel si è dissolto : Balla il tango Lewis Hamilton che si impone con il rombo del suo motore a passo deciso nel Gp di Spagna.

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +17 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Spagna, conquistando così il secondo successo consecutivo dopo quello di Baku. Il Campione del Mondo ora ha ben 17 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare di un quarto posto, complice un errore al pit stop. Classifica Mondiale piloti F1 (dopo cinque ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Valtteri Bottas in partenza! Scatto micidiale al GP di Spagna - che manovra al via : Sebastian Vettel è stato davvero superlativo in partenza del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma con uno Scatto fulmineo allo spegnimento dei semafori e con una manovra stellare è riuscito a superare Valtteri Bottas salendo in seconda posizione alle spalle di Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel al via. FOTOCATTAGNI Clicca qui per ...

F1 - GP Spagna 2018 : Sebastian Vettel punta all’impresa! Partenza e strategia le armi : “Sono stato contento del giro con cui ho fatto il tempo ma il primo tentativo con la gomma rossa non era stato buono, non avevo un gran feeling con quella gomma. Meglio l’ultimo tentativo, ho avuto comunque buone sensazioni, ma alla fine ho visto che il mio nome non era in cima. Sapevo che le Mercedes qui erano forti, ma aspettiamo domani“. Con queste parole Sebastian Vettel ha accolto il risultato di ieri delle qualifiche del ...

F1 - GP Spagna 2018 : Sebastian Vettel cerca l’assalto a Lewis Hamilton! Serve la partenza da urlo - poi gomme e strategia : Chi parte in prima fila a Barcellona ha vinto nell’88% dei casi. Un dato numerico davvero spaventoso in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1: in ben 24 dei 27 precedenti infatti, ha trionfato un pilota che scattava in pole position o massimo dalla seconda piazzola. Se la statistica venisse confermata allora la Mercedes avrebbe già in tasta un facile successo visto che al Montmelò è davvero molto difficile sorpassare ma ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Contento della mia prestazione - domani in gara sarà tutto da decidere..” : Sebastian Vettel si ferma in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno, staccato di appena 132 millesimi dallo strepitoso tempo di Lewis Hamilton che spezza il suo filotto di tre pole position consecutive. La sessione del Montmelò ha regalato molte sorprese, con il tedesco della Ferrari che si è qualificato con le gomme Soft nel Q2, facendo segnare un tempo eccellente, mentre nel Q3 ha faticato nel primo ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel risponde! : Lewis Hamilton ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018. Il Campione del Mondo ha firmato un notevole 1:17.281 con il quale precede il compagno di squadra Valtteri Bottas per 13 millesimi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno risposto presente e sono ad appena tre decimi: le Ferrari hanno dato un segnale importante in vista delle qualifiche, si preannuncia una grande battaglia con ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Giornata altalenante - ma domani miglioreremo. Sarà importante ottenere la pole position” : Sebastian Vettel ha chiuso il venerdì del GP di Spagna con il quinto tempo della seconda sessione di prove libere. Il tedesco è comunque fiducioso in vista del prosieguo del weekend, specie considerando le novità portate in pista dalla Ferrari. “Tutto quello che abbiamo messo sulla macchina è sembrato funzionare“, le parole di Seb ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Solo le gomme mi sono sembrate diverse, non so se meglio ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

F1 - Sebastian Vettel : “Barcellona pista interessante - che sfida per le macchine. Si gettano le basi per la stagione” : Sebastian Vettel è carico in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend. Sul circuito di Barcellona, il tedesco della Ferrari vuole fare saltare il banco e tornare alla vittoria dopo due prove davvero sfortunate tra Cina e Azerbaijan. Il quattro volte Campione del Mondo ha perso la testa della classifica generale in favore di Lewis Hamilton ma si presenta più motivato che mai alla prova del ...