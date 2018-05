Se vuoi vivere felice di Fortunato Cerlino | recensione sul romanzo d’esordio

correttainformazione

(Di domenica 13 maggio 2018) Abbiamo letto il primodi,noto come attore che per la prima volta troviamo in veste di scrittore, per ladel suo libro “Se”, dove racconta tra ricordi, sogni, invenzioni, bugie e vanità la storia di un ragazzo sfuggito alla criminalità organizzata. Se cercate “” su Google, troverete tantissime immagini e video del ruolo che lo ha reso più famoso: Don Pietro Savastano. Il celebre boss delle prime due stagioni di “Gomorra” era interpretato proprio da lui, grazie a un look trascurato, un tono di voce molto basso e uno sguardo profondo, riusciva a incutere timore a ogni spettatore, rendendo la sua prestazione magistrale. Per questo, se siete interessati a cercare altro di lui dovrete scavare nella rete e se lo avete amato in “Gomorra” scoprirete molte altre cose di lui che di certo vi stupiranno. L’esperienza della ...