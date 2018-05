Scuola | ultime maestre fuori GaE 2018 | laureate attaccano diplomate magistrali

Bullismo a Scuola - tutti i casi delle ultime settimane : Lucca - Lo scorso aprile ha iniziato a circolare sul web il video in cui uno studente dell'Itc "Carrara" insultava e umiliava un professore davanti a tutta la classe . Dopo quell'episodio la polizia ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : oggi vertice al Miur - pressing per una soluzione : La questione dei diplomati magistrali, ancora una volta, al centro dell’attenzione del mondo scolastico. Il quotidiano economico ‘Italia oggi’ ha scritto che, nella giornata odierna, martedì 8 maggio 2018, è previsto un nuovo incontro al Ministero con i sindacati. Un incontro in cui il Ministero dell’Istruzione potrebbe illustrare i dettagli riguardanti un’ipotesi di soluzione ‘politica’ per la vertenza dei ...

Autista Scuolabus eroe : infarto alla guida - salva i bimbi poi muore/ Ultime notizie : l'ultimo riflesso decisivo : Fasano, Autista scuolabus eroe: salva bimbi poi muore, infarto fatale per Sante Quaranta. Le Ultime notizie: alunni illesi, l'uomo è invece deceduto durante la corsa in ospedale(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:50:00 GMT)

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : ‘Perché ora ve ne state tutti zitti?’ : Continuano le proteste in merito alla questione dei diplomati magistrali in relazione alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. A questo proposito, segnaliamo il presidio davanti all’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, come riferisce il consigliere comunale di FdI Pistoia, Emanuela Checcacci, nonchè docente di Scuola primaria. Non a caso a Pistoia, la Corte di Appello di […] L'articolo Scuola, ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : Mida Precari - ecco la risposta a Simona Flavia Malpezzi : Avrete sentito parlare, senz’altro, della proposta di legge dell’onorevole Simona Flavia Malpezzi (PD) rivolta alla soluzione della scottante questione riguardante i diplomati magistrali. “Da alcuni giorni le forze politiche parlano, spesso senza cognizione di causa, della annosa vicenda che riguarda i diplomati magistrali – ha scritto l’onorevole del PD su Facebook – Tutti chiedono un intervento al governo senza, ...

Scuola - caso diplomati magistrali ultime notizie : nota ufficiale del Coordinamento Nazionale TFA : Il caso relativo ai diplomati magistrali continua a generare polemiche: una ‘patata bollente’ che nessuno intende prendere in mano e che, soprattutto, non può far altro che creare spaccature all’interno del personale docente. A questo proposito, il Coordinamento Nazionale TFA ha provveduto ad emettere una nota in cui si ribadisce la propria posizione nei confronti della questione relativa ai […] L'articolo Scuola, caso ...

Scuola - NoiPa ultime notizie : comunicato ufficiale su applicazione CCNL - arretrati e aumenti stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha ufficializzato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018: ricordiamo che dall’applicazione del nuovo CCNL dipendeva l’erogazione degli arretrati e dell’aumento degli stipendi per il personale scolastico. A questo proposito, NoiPa ha provveduto ad emettere un comunicato ufficiale attraverso il quale si ...

Scuola - docenti abilitati ultime notizie : ‘Concorso per soli titoli e riapertura GaE’ : Il Comitato docenti abilitati ha pubblicato una nota attraverso la quale si ribadisce, ancora una volta, come sia quanto mai necessario un provvedimento ad hoc che disponga la riapertura delle GaE: riferendosi alla questione riguardante i diplomati magistrali, gli insegnanti abilitati si uniscono alla protesta e si dichiarano pronti a scendere in piazza per difendere i loro diritti e […] L'articolo Scuola, docenti abilitati ultime notizie: ...

BARI - 45ENNE CLOCHARD ACCOLTELLATO SU RAMPA DISABILI Scuola/ Rapina ultime notizie : aggressore in fuga : BARI, 45ENNE ACCOLTELLATO davanti a SCUOLA media: è grave. ultime notizie: vittima di un tentativo di Rapina? Indagano i carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:15:00 GMT)

