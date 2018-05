SCUOLA Miur e alternanza | la scatola vuota che prende in giro gli studenti

SCUOLA - diplomati magistrali ultime notizie : oggi vertice al Miur - pressing per una soluzione : La questione dei diplomati magistrali, ancora una volta, al centro dell’attenzione del mondo scolastico. Il quotidiano economico ‘Italia oggi’ ha scritto che, nella giornata odierna, martedì 8 maggio 2018, è previsto un nuovo incontro al Ministero con i sindacati. Un incontro in cui il Ministero dell’Istruzione potrebbe illustrare i dettagli riguardanti un’ipotesi di soluzione ‘politica’ per la vertenza dei ...

"L'alternanza SCUOLA lavoro non era obbligatoria". La CGIL esulta per l'ammissione del MIUR : Con tre anni di ritardo, il MIUR ha dato ragione alla FLC CGIL: per il triennio 2015-2018, gli studenti delle scuole superiori non avevano alcun obbligo di frequenza di un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro per accedere all'esame di maturità. Lo segnala il sindacato in una nota:Ci sono voluti tre anni ma alla fine il MIUR ha dovuto ammettere che quanto affermato nella "Guida operativa" del 2015 circa l'obbligo ...

SCUOLA - protesta al Miur : 'La maestra non si tocca'

SCUOLA - ultimissime notizie precariato : docente batte il Miur anche in Appello : Ancora una volta, un professore precario esce vittorioso nella sua battaglia contro il Miur (Ministero dell’Istruzione) per la rivendicazione dei propri diritti. Infatti, secondo quanto pubblicato dal quotidiano delle Marche, lindiscreto.it, un insegnante di musica si è visto riconosciuto, anche in secondo grado, un indennizzo e gli scatti di anzianità, in quanto, seppur prestante servizio come precario, aveva ininterrottamente svolto il ...

SCUOLA - Maturità 2018 : nota Miur N. 7382 del 27 aprile per rettifica errore Ministero dell’Istruzione : Attraverso la nota Miur N. 7382 del 27 aprile 2018, il Ministero dell’Istruzione provvede a notificare un errore riguardante i modelli di calcolatrice utilizzabili per la seconda prova di Maturità 2018 nei licei scientifici (matematica). Il Miur, inizialmente, aveva diramato, attraverso una precedente nota del 30 marzo scorso, l’elenco con tutti i modelli di calcolatrici ammessi. Maturità 2018, errore Miur […] L'articolo ...

SCUOLA - uso distorto supplenze : Miur condannato in appello : Pubblichiamo un comunicato stampa dalla Uil Scuola Marche relativo alla recente sentenza del Tribunale d’appello di Ancona su un caso seguito dall’ufficio legale del sindacato. Il comunicato stampa Uil Scuola Marche Uso distorto delle supplenze, indennizzo al prof precario: Ministero condannato anche in appello Vittoria anche in secondo grado per l’insegnante di musica al quale i giudici […] L'articolo Scuola, uso ...

SCUOLA - diplomati magistrali in sciopero della fame : “Notte davanti al Miur - la ministra Fedeli venga a confrontarsi con noi” : Continua lo sciopero della fame degli insegnanti del comitato diplomati magistrali abilitati. Una protesta contro la sentenza del consiglio di stato del 20 dicembre scorso che porterà all’uscita dalle graduatorie e di conseguenza al licenziamento, di circa 6mila maestre e maestri già assunti nei ruoli e di 45mila supplenti a cui il prossimo 30 giugno scadrà il contratto. La protesta durerà fino al 3 maggio L'articolo Scuola, diplomati ...

SCUOLA - incontro al Miur. AnDDL : “rispettare le sentenze” : Resoconto dell’incontro al Miur del 26 aprile per discutere degli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 11/2017, la nota dell’ Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. Comunicato stampa Roma – Giovedì 26 aprile, nella sede del ministero della Pubblica Istruzione di viale Trastevere si è tenuto l’incontro promosso dal senatore Mario […] L'articolo Scuola, incontro al Miur. AnDDL: ...

Unicobas SCUOLA & Università : Santonicola e Esposito battono il MIUR : Grande vittoria ottenuta dai responsabili provinciali dell'area legale dell'Unicobas Scuola e Università Napoli, avv. Ciro Santonicola e Aldo Esposito. ABILITAZIONE COMPARTO AFAM. RICORSO INDIVIDUALE URGENTE, MOTIVATO DALL'AMMISSIONE AL CONCORSO SEMPLIFICATO E GIUDIZI DI

SCUOLA - Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori convocata al MIUR : L’ Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori domani 26 maggio si recherà al MIUR per partecipare ad un tavolo di lavoro. Il Prof. Pasquale Vespa ha diramato per l’occasione il seguente comunicato stampa. Comunicato Giovedì 26 aprile l’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL) che raccoglie tra le sue file Docenti […] L'articolo Scuola, Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei ...

SCUOLA/ Violenza in classe - i mea culpa che qualcuno deve fare (al Miur) : Il "Patto di corresponsabilità educativa fra SCUOLA e famiglia" varato da Fioroni ha dieci anni e non è servito a nulla. Da dove ricominciare e come. GIORGIO RAGAZZINI (Gruppo di Firenze)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA : aumentano i disturbi di apprendimento; cosa dice il Miur? : Nella Scuola italiana i casi di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) sono in costante aumento negli ultimi anni. Le patologie che colpiscono i soggetti affetti da DSA sono: dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia. Il Miur ha certificato la problematica un con focus pubblicato ieri 21 Aprile. Sarebbero 250 mila i bambini e gli adolescenti frequentati istituti […] L'articolo Scuola: aumentano i disturbi di ...

Sicilia : cabina di regia per piano Miur su SCUOLA infanzia : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Una cabina di regia per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, tempo prolungato, poli per l'infanzia e un gruppo di coordinamento pedagogico per la qualificazione del sistema formativo. Sono alcuni degli interventi p

SCUOLA - Miur : 254mila studenti con disturbi dell’apprendimento : Sono complessivamente 254.614 le alunne e gli alunni delle scuole italiane di ogni ordine e grado con disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), pari al 2,9% del totale della popolazione studentesca dell’anno scolastico 2016-2017. E’ quanto emerge dalla pubblicazione dedicata agli “Alunni con disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017”, pubblicata sul sito del Miur e curata ...