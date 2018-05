SCUOLA E LAVORO I nuovi percorsi verso l' occupazione 4 0

Alternanza SCUOLA-lavoro : al Verdi l'esperienza dei ragazzi del 'Ferdinando' di Mesagne : L'Alternanza offre una nuova prospettiva della formazione, a scuola fuori della scuola, un cammino nel quale studenti e docenti esplorano il mondo del lavoro oltre la scuola. Da parte sua, il teatro ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza SCUOLA-lavoro : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “La cura che un’istituzione ha per il corpo sociale è come quella che un medico ha per il corpo umano: non si tratta solo di curare malattie, ma soprattutto di mantenere buona la salute. E’ una fortuna per me, assessore all’istruzione, formazione e lavoro, essere un medico: io vedo la scuola e il lavoro come gli strumenti e anche i marcatori della salute di un territorio. Per questo ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza SCUOLA-lavoro : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “La cura che un’istituzione ha per il corpo sociale è come quella che un medico ha per il corpo umano: non si tratta solo di curare malattie, ma soprattutto di mantenere buona la salute. E’ una fortuna per me, assessore all’istruzione, formazione e lavoro, essere un medico: io vedo la scuola e il lavoro come gli strumenti e anche i marcatori della salute di un territorio. Per questo ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza SCUOLA-lavoro (2) : (AdnKronos) – I numeri: per l’anno formativo 2018/2019 la Regione Lombardia stanzierà circa 14 milioni di euro destinati al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, più altri 12 per l’apprendistato. Attualmente, sono state promosse esperienze qualificate di alternanza che arrivano a coprire anche il 50% del percorso formativo. Nel 2017, grazie agli istituti di formazione su cui la Regione ha competenza, 20mila ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza SCUOLA-lavoro (2) : (AdnKronos) - I numeri: per l'anno formativo 2018/2019 la Regione Lombardia stanzierà circa 14 milioni di euro destinati al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, più altri 12 per l'apprendistato. Attualmente, sono state promosse esperienze qualificate di alternanza che arrivano a coprire anch

L'alternanza SCUOLA-lavoro - Traversi : 'Un'opportunità per giovani e imprese' fotogallery : Economia, sviluppo, lavoro, ma anche arte, cultura, musica, scienza, cucina, cinema: questi i temi affrontati durante gli incontri gratuiti aperti al pubblico. Giovedì 10 maggio, a partire dalle 9.30,...

In Comune 16 studenti dell'Ite di Mirto per alternanza SCUOLA-lavoro : Ma che avvicina anche i ragazzi al mondo delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Per questo - ha aggiunto - abbiamo aderito immediatamente e con entusiasmo a questo interessante progetto ...

Un'alternanza SCUOLA-lavoro… un'opportunità - tante prospettive. : Questo mondo mi ha affascinata fin da subito, appena entrata nel FabLab , confesso che credevo che Fab fosse l'abbreviazione di Fabulous e non di Fabrication!, Ho osservato i miei alunni all'opera ...

ALTERNANZA DAY IN TOSCANA : LA SCUOLA INCONTRA IL MONDO DEL LAVORO : Qui si confronteranno le scuole, gli studenti, le aziende e le istituzioni con l'obiettivo di promuovere iniziative per portare gli studenti nel MONDO del LAVORO ed aiutarli ad acquisire una ...

"L'alternanza SCUOLA LAVORO non era obbligatoria". La CGIL esulta per l'ammissione del MIUR : Con tre anni di ritardo, il MIUR ha dato ragione alla FLC CGIL: per il triennio 2015-2018, gli studenti delle scuole superiori non avevano alcun obbligo di frequenza di un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro per accedere all'esame di maturità. Lo segnala il sindacato in una nota:Ci sono voluti tre anni ma alla fine il MIUR ha dovuto ammettere che quanto affermato nella "Guida operativa" del 2015 circa l'obbligo ...

Rimini : parte lunedì l'alternanza SCUOLA-lavoro di Hera : Del resto " prosegue Tommasi " il senso del progetto è proprio questo: non smettere mai di imparare, investendo sulle competenze acquisite a scuola e nel mondo del lavoro e ritornando sui banchi ...

Reggio Calabria - alternanza SCUOLA-lavoro : concluso il percorso 'Unconventional Professional' : Grazie quindi alla Camera di Commercio e ad azioni come "Unconventional Professional", l'economia solidale, la legalità e il lavoro sembrano mete più vicine e reali' è quanto scrive in una nota il ...

Alternanza SCUOLA-lavoro - un’opportunità gestita male? : Fa riflettere la lettera sull’Alternanza scuola-lavoro inviata recentemente da Mario Bocola a Orizzontescuola.it. Secondo Bocola, tale Alternanza dovrebbe essere considerato un punto di incontro tra la realtà scuola e il mondo professionale. Il problema di tale opportunità (forse un po’ troppo mal gestita e mal compresa) è che essa viene concepita come uno mero ‘sfruttamento […] L'articolo Alternanza scuola-lavoro, ...

Napoli - studenti contro l’alternanza SCUOLA-lavoro il 1 maggio. “In questo giorno è inopportuna” : A guastare la festa del Primo Maggio agli studenti del liceo “Garibaldi” di Napoli ci si è messa l’alternanza scuola-lavoro. La classe quarta del classico avrebbe dovuto presentarsi alle nove al Pio Monte della Misericordia come programmato ma i ragazzi hanno alzato la voce attraverso una protesta via Facebook e fatto cancellare la data. Un passo indietro concordato tra la fondazione che gestisce il monumento e il liceo che avevano programmato ...