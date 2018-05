Sciabola | azzurre male a Mosca

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle Sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : l’Italia trionfa nella gara a squadre della Sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...