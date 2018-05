Sbarco Pozzallo | preoccupazione del Sindaco

Migranti : mini Sbarco a Pozzallo - fermato presunto scafista : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Un cittadino egiziano di 31 anni, Sadek Mohmed Hsen, è stato fermato dalla Polizia a Pozzallo (Ragusa). E’ ritenuto lo scafista della piccola barca in legno con 6 persone a bordo partita dalle coste libiche e soccorsa dalla nave della Marina militare italiana Berga mini . I Migranti sono approdati ieri a Pozzallo , in quello che è stato lo sbarco con il minor numero di persone mai registrato nella ...

Ragusa - eritreo di 22 anni muore di fame dopo lo Sbarco. Il sindaco di Pozzallo : “Scene come gli ebrei nei lager” : Un migrante di 22 anni è morto per malnutrizione e problemi respiratori subito dopo essere sbarcato a Pozzallo dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms. Il giovane, eritreo, era in un gruppo di 91 persone recuperate domenica. Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare ...